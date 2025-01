Netflix-Überraschung: Gefeierte Thriller-Serie verlängert und Staffel 4 soll schon dieses Jahr kommen

Ein Serien-Hit von Netflix geht offiziell weiter. The Lincoln Lawyer wurde um Staffel 4 verlängert und diese bringt einen vermissten Star endlich wieder vollwertig zurück.

Netflix ist dafür bekannt, überdurchschnittliche viele Serien vorzeitig abzusetzen. Nur die wenigsten Produktionen schaffen es heute noch über drei Staffeln hinaus. Umso größer darf jetzt die Freude bei Fans der Thriller-Serie The Lincoln Lawyer sein. Diese wird offiziell für eine 4. Staffel zurückkehren und wartet in der Fortsetzung mit einem spannenden Twist auf.

Netflix' The Lincoln Lawyer Staffel 4 macht den Anwalt zum Angeklagten

Wie unter anderem Deadline berichtet, hat Netflix einer 4. Staffel von The Lincoln Lawyer offiziell grünes Licht erteilt, deren Produktion bereits in wenigen Wochen in Los Angeles beginnt. Staffel 4 wird erneut 10 Folgen umfassen und auf dem Roman The Law of Innocence * von Autor Michael Connelly basieren, dem 6. Band der Mickey Haller-Reihe.

Der gemeine Staffel 3-Cliffhanger hat es bereits angedeutet: In den kommenden Folgen wird Anwalt Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) wegen Mordes angeklagt. Denn im Kofferraum seines Lincoln wurde eine Leiche platziert und direkt landet Mickey hinter Gittern. Daraufhin muss er im Zuge eines Mordprozesses vor Gericht als Angeklagter und Verteidiger zugleich seine Unschuld beweisen und herausfinden, wer ihm dieses Verbrechen anhängen will.



In Staffel 4 können sich Fans zudem auf eine vollwertige Rückkehr von Mickeys Ex-Frau Maggie freuen. Darstellerin Neve Campbell, die aktuell für Scream 7 vor der Kamera steht, wird in allen 10 neuen Folgen zu sehen sein, nachdem sie in Staffel 3 nur zwei kurze Gastauftritte absolvieren durfte.

Wann startet The Lincoln Lawyer Staffel 4 bei Netflix?

Noch gibt es keinen konkreten Starttermin zu Staffel 4. Allerdings gibt der Produktionsstart der neuen Folgen im Februar 2025 bereits einen Hinweis, wann diese bei Netflix aufschlagen könnten.

Die 3. Staffel begann mit ihrem Dreharbeiten im Januar 2024 und erschien nur neun Monate später bei Netflix. Sollte die Produktion der nächsten Season nach Plan verlaufen, könnte The Lincoln Lawyer Staffel 4 bereits im Herbst 2025 bei Netflix an den Start gehen.

