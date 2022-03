Netflix verfilmt eines der beliebtesten Action-Spiele überhaupt: Der erste Trailer strotzt vor Schlägereien

Netflix arbeitet an der Adaption eines der beliebtesten Prügelspiele aller Zeiten. Der erste Teaser-Trailer stimmt die Fans schon mit jeder Menge Action ein.

Ein Streamer greift nach dem Anime-Markt: So will Netflix etwa auf einen schrecklichen Flop nun gleich 2 Sequels folgen lassen. Und bereitet mit seiner Serien-Adaption der beliebten Beat 'em up-Reihe Tekken schon den nächsten Coup vor. Der erste Teaser-Trailer zu Tekken: Bloodline fühlt sich an wie Fast & Furious, denn es geht um genau zwei Dinge: Familie und Action.

Schaut euch hier den ersten Teaser-Trailer zu Tekken: Bloodline an:

Tekken Bloodline - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Netflix verfilmt Action-Prügelspiel als Familiensaga

Wie der Teaser-Trailer bereits zeigt, wird sich die Netflix-Serie dabei auf eine klassische Storyline der Tekken-Spiele konzentrieren: Den Aufstieg des jungen Jin Kazama vom Kampfsport-Underdog zum Favoriten des berühmten King of Iron Fist-Tournaments. Eine besondere Rolle spielt dabei auch sein gnadenloser Großvater Heihachi.

Wie viele andere vertraute Figuren dabei Jins Weg kreuzen werden, kann bisher nur vermutet werden. Die genaue Story ist ebenso wie Besetzung oder Folgenanzahl noch nicht bekannt. Nur eines ist ziemlich sicher: Es werden jede Menge Fäuste fliegen.

Wann kommt Netflix' Action-Serie zu Tekken nach Deutschland?

Wann sich Fans hierzulande davon überzeugen können, ist allerdings noch nicht klar. Bisher steht weder ein internationaler noch regionaler Netflix-Start fest. Die Serie soll aber noch dieses Jahr erscheinen.

Freut ihr euch auf die Tekken-Serie?