Netflix' zweite Bridgerton-Serie hat Startdatum: Neuer Trailer zeigt Drama, Erotik und den Ursprung einer der wichtigsten Figuren

Bridgerton ist einer der größten Netflix-Hits. Jetzt steht das neue Spin-off in den Startlöchern. Der neue Teaser verrät, wie mit Charlotte: A Bridgerton Story alles beginnt.

Schaut euch hier den neuen Teaser zum Bridgerton-Spin-off Charlotte an:

Bridgerton ist mit einem Mix aus historischen Hof-Intrigen, Erotik und einer glorreichen Präsentation von Diversität zum Netflix-Hit avanciert. Kein Wunder, dass mit Königin Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte bald eine Spin-off-Serie veröffentlicht werden soll. Ein neuer Trailer enthüllt,

Queen Charlotte: A Bridgerton Story - Teaser 1 (Englisch) HD

Im Bridgerton-Spin-off muss sich eine der besten Figuren nach oben kämpfen

Wie der Name schon andeutet, dreht sich hier alles um den Werdegang von Königin Charlotte (India Ria Amarteifio), die in der Mutterserie von Golda Rosheuvel verkörpert wird. Frisch und gegen ihren Willen mit König George (Corey Mylchreest) verheiratet, muss sich die junge Frau am Londoner Königshof erst durchsetzen, findet allerdings auch Gleichgesinnte. Und jede Menge knisternder Erotik.

Das dürfte insbesondere die Charlotte-Fans der Mutterserie immens freuen. Immerhin handelt es sich hier um eine der zentralsten Figuren des Aristokrat:innen-Abenteuers, die bei den romantischen Anwandlungen der Bridgerton-Figuren bisher außen vor bleiben musste.

Wann kommt Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte zu Netflix?

Dem neuen Teaser zufolge soll Charlotte am 4. Mai 2023 bei Netflix erscheinen. Die erste Staffel wird sechs Episoden enthalten und auf einen Schlag verfügbar sein. Der Titel der ersten Folge ist laut IMDb schon bekannt und lautet Queen to Be.

