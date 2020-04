Netflix: Warum Passwort-Teilen jetzt schwieriger wird

Mit der neuen Profil-Sperre per Pin soll der Jugendschutz bei Netflix verbessert werden. Die Neuerung bringt aber einen unangenehmen Nebeneffekt für Passwort-Sharer mit.

Netflix hat in Deutschland eine neue Profil-Sicherung eingerichtet, die ab sofort in Kraft tritt, berichtet DWDL . Nutzer des teuersten Abos (Premium) können ihre vier Profile jetzt zusätzlich mit einer individuellen vierstelligen Pin sperren. Bisher waren Besitzer der Account-Zugangsdaten in der Lage, problemlos auf jedes Profil zuzugreifen.

Das ändert sich jetzt, wenn der Account-Inhaber sich dazu entschließt, ein weiteres Passwort abzufragen, bevor das Streaming-Vergnügen losgehen darf. Soviel zu den technischen Details. Aber was bezweckt Netflix damit eigentlich?

Netflix: Eine neue Hürde für Passwort-Teilen

Die neuen Pins sollen Eltern in erster Linie als weiteres Tool beim Kinder- und Jugendschutz verwenden, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn besonders findig musste sich ein Kind bisher nicht anstellen, um aus dem ohnehin geschützten Kids-Bereich in eins der womöglich verstörenden Erwachenenprofile zu wechseln.

Ein angenehmer Nebeneffekt dürfte auch die Erschwerung des unter Netflix-Nutzern beliebten Passwort-Teilens sein, das der Streamingdienst lange duldete, ihm inzwischen aber ein Dorn im Auge ist.

Warum das Passwort-Sharing jetzt ungemütlicher wird

Die Regel: Im Premium-Abo dürfen 4 Personen gleichzeitig streamen, die ihm selben Haushalt wohnen. In der Realität wird diese Vorgaben so gut wie gar nicht eingehalten. Netflix-Nutzer bieten ihre Zugangsdaten deutschlandweit im Internet an, teilen sich Accounts mit Wildfremden - oder eben mit zahllosen Bekannten, Freunden und Verwandten. Die eigentlichen Besitzer der Accounts wissen davon häufig gar nichts.

Wem danach ist, der darf dem bunten Treiben ab sofort einen Riegel vorschieben. Die Halter des Premium-Abos können ihre 4 Profile nun zusätzlich einzäunen, indem sie vor den Zugang zwei Passwörterhürden stellen - und diese nach eigenem Gutdünken ständig erneuern. Komplett bremsen wird das hartnäckige und/oder geduldige Passwort-Sharer nicht. Die Sache wird aber deutlich komplizierter und unbequemer.

Netflix entwickelt schon länger Maßnahmen gegen Passwort-Teilen

Ob Netflix mit der Maßnahme tatsächlich dieses Ziel verfolgt, ist unklar. Es passt aber ins Bild. Seit Anfang letzten Jahres tauchen immer häufiger Berichte auf, die zeigen, dass die Zeiten des grenzenlosen Passwort-Teilens bald vorbei sein könnten. Streamingdienste wie Netflix, Amazon und HBO ziehen hier an einem Strang und betrachten die Praktik als neue Form der Filmpiraterie. Techniken zur Ermittlung von auffälligem Verhalten sind bereits entwickelt und warten nur auf ihren Einsatz.

Disney+ ist kurz nach seinem Start noch etwas nachsichtiger, aber für den Fall gewappnet, sollte der Account an zu viele Personen weitergegeben werden.

Ich sag's auch nicht weiter: Teilt ihr eure Passwörter?