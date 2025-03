Netflix will Daniel Craig für Narnia besetzen: In der Fantasy-Neuauflage soll er einen zwielichtigen Zauberer spielen

Bei Netflix ist Daniel Craig längst kein Unbekannter mehr. Bald könnte der Ex-Bond auch im größten Fantasy-Projekt des Streamers als exzentrischer Zauberer auftreten.

Greta Gerwig (Barbie) verfilmt für Netflix den Fantasy-Klassiker Die Chroniken von Narnia neu. Nachdem zuletzt ein Popstar als Weiße Hexe gehandelt wurde, soll nun auch Ex-James Bond Daniel Craig eine Rolle als Zauberer angeboten worden sein.

Von James Bond zum bösen Zauberer? Daniel Craig könnte in Narnia Schlüsselrolle spielen

Nachdem Der König von Narnia, das erste Buch der 7-teiligen Fantasy-Reihe des Autors C.S. Lewis, schon mehrfach verfilmt wurde, soll Greta Gerwigs Narnia-Film sich bei Netflix stattdessen ein Prequel vorknöpfen: Das Wunder von Narnia * (im Original: The Magician’s Nephew) erschien 1955 als vorletzter Band, spielt aber zeitlich vor allen anderen Romanen.

In der Vorlage freundet der Junge Digory sich eines Sommers mit dem Mädchen Polly an. Er wird von seinem Onkel Andrew allerdings in eine andere Welt geschickt, wo die böse Hexe Jadis als Bedrohung entfesselt wird und auch in ihre Heimat kommt. Wie What's on Netflix berichtet, soll Daniel Craig die Rolle des exzentrischen und moralisch zwielichtigen Onkels angeboten worden sein, der als Magier und Alchemist einer der Hauptbösewichte der Romanvorlage ist.

Obwohl Daniel Craig durch James Bond vorrangig im Action-Genre bekannt ist, hatte er zuvor schon eine Fantasy-Rolle in Der Goldene Kompass inne. Zuletzt sägte er außerdem mit Filmen wie Logan Lucky und Queer an seinem bisherigen Rollenbild. Dazu trugen auch seine Netflix-Auftritte in den Knives Out-Krimis bei, wohin er als eigenwilliger Ermittler Benoit Blanc dieses Jahr mit dem Krimi-Sequel Wake Up Dead Man zurückkehrt.

Wann startet der neue Narnia-Fantasy-Film bei Netflix?

Offiziell wurde noch kein Startdatum für die Narnia-Rückkehr bekanntgegeben. Da sich der Fantasy-Film aber schon Kinosäle für eine IMAX-Auswertung im November 2026 sicherte, ist ein anschließender Streaming-Start zu Weihnachten 2026 sehr wahrscheinlich.