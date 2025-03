Fantasy-Neuauflage: Einer der größten Popstars unserer Zeit soll in den Narnia-Filmen von Netflix mitspielen

Nächstes Jahr soll der erste Narnia-Film von Netflix im Kino starten. Doch bisher steht kein einziges Casting für den Fantasy-Blockbuster fest. Das könnte sich jetzt ändern.

Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass sich Netflix die Rechte an der Fantasy-Reihe Narnia aus der Feder von C.S. Lewis sicherte. Während einige Fans schon die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Neuverfilmung jemals kommt, gibt es jetzt endlich das erste konkrete Casting-Gerücht zum Reboot von Greta Gerwig.

Gerwig konnte zuletzt mit der Spielzeugverfilmung Barbie einen Milliarden-Hit landen. Jetzt soll sie für Netflix gleich zwei Narnia-Filme drehen, wobei bis dato unklar ist, welche Bücher der siebenteiligen Reihe sie sich ausgesucht hat. Wie es aussieht, dürfen wir uns auf einen Auftritt von Jadis, der weißen Hexe freuen.

Charli xcx als Bösewichtin im neuen Narnia-Film im Gespräch

Das Branchenmagazin Deadline bringt das erste ernstzunehmende Casting-Gerücht zum Narnia-Reboot. Angeblich befindet sich Charli xcx aka Charlotte Emma Aitchison im Gespräch für die Rolle der großen Bösewichtin. In der Narnia-Verfilmung von Disney aus den 2000er Jahren wurde die Figur von Tilda Swinton verkörpert.

Charli xcx ist bisher weniger als Schauspielerin denn als Musikerin bekannt. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin läutete letztes Jahr den Brat-Summer ein und avancierte damit zu einem der größten gegenwärtigen Popstars. Als Sängerin und Songwriterin hatte sie sich jedoch schon lange davor einen Namen gemacht.

Jetzt will Charli xcx den Sprung auf die große Leinwand wagen. Sieben kommende Projekte werden aktuell in der Filmdatenbank IMDb gelistet, in denen sie gecastet wurde. Nun könnte sich Narnia als achtes Projekt dazugesellen. Sollte das Casting tatsächlich passieren, wäre es ihre erste Rolle in einem Hollywood-Blockbuster.

Fantasy-Neuauflage: Wann startet Narnia bei Netflix?

Offiziell wurde das Startdatum noch nicht enthüllt. In den vergangenen Wochen gab es allerdings mehrere Berichte, aus denen hervorging, dass der neue Narnia-Film pünktlich zu Thanksgiving im November 2026 eine IMAX-Auswertung erhält, ehe er vier Wochen später – also Ende Dezember 2026 – zu Netflix kommt. Netflix will den Film offenbar als großen Weihnachts-Blockbuster auf seiner Plattform positionieren.