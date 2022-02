Netflix will mit neuer Fantasy-Serie gegen Game of Thrones & Co. antreten – mit einer spannenden Besonderheit

Mit der Verfilmung der Sandman-Comics bringt Netflix dieses Jahr eines der spannendsten Fantasy-Projekte. Schöpfer Neil Gaiman hat jetzt über eine Besonderheit der Serie gesprochen.

Nach The Witcher legt Netflix 2022 mit The Sandman eine weitere aufregende Fantasy-Serie nach. Die Verfilmung der Comics von Neil Gaiman wird eine epische Geschichte rund um Herrscher:innen über Schlaf und Träume mit viel okkulter Magie entfesseln.

Jetzt ist ein neues Bild zu The Sandman mit zwei Figuren erschienen, aber noch viel spannender sind aktuelle Aussagen des Schöpfers zu der Serie. Die soll sich in einem Punkt von der Fantasy-Konkurrenz à la Game of Thrones abheben.

Netflix' Fantasy-Epos The Sandman soll ein extrem abwechslungsreiches Erlebnis schaffen

Von Empire gibt es ein neues Bild zu The Sandman, das Hauptdarsteller Tom Sturridge als Traumwächter Dream und Vivienne Acheampong als Bibliothekarin der Traumwelt namens The Dreaming Lucienne zeigt:

Gegenüber Empire sprach Sandman-Schöpfer Neil Gaiman auch darüber, dass sich die Netflix-Serie von Folge zu Folge in ein komplett neues Erlebnis verwandeln soll. Dadurch wird sich die Fantasy-Adaption deutlich vom einheitlichen Ton vergleichbarer Serien wie Game of Thrones abheben. Gaiman beschreibt das so:

Wenn dir eine Episode von Game of Thrones nicht gefallen hat, wird dir wahrscheinlich auch keine andere Episode von Game of Thrones gefallen. Bei Sandman geht es darum, dich zu überraschen. Es geht darum, sich neu zu erfinden. Es geht darum, dich auf eine Reise mitzunehmen, auf der du noch nie zuvor warst.

Den wechselhaften Tonfall und abwechslungsreichen Stil der Netflix-Serie beschreibt der Comicautor auch schon spannend:

Du siehst dir Episode 1 an und denkst: ‚Oh, ich verstehe dieses Ding: Es ist wie Downton Abbey, aber mit Magie. Dann wirst du dich fragen: 'Was zum Teufel ist das?' in Episode 2, wenn man Gregory den Gargoyle in der Traumwelt triffst. Folge 5 ist so düster und traumatisch wie kaum etwas anderes, dann folgt Folge 6, die wahrscheinlich die größte Feel-Good-Folge von allen ist.

Dadurch klingt The Sandman schon jetzt nach einer abgefahrenen Fantasy-Wundertüte, die am laufenden Band Überraschungen und neue atmosphärische Einfälle bietet. Ein genaues Startdatum für die Serie steht noch nicht fest, aber sie dürfte noch dieses Jahr zu Netflix ins Streaming-Abo kommen.

