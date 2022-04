Netflix wirft 2 Action-Kracher mit Sylvester Stallone raus: Einen hasst er, auf den anderen ist er stolz

Netflix wirft zwei Filme aus einer Action-Reihe mit Sylvester Stallone raus. Der Star selbst hat extrem unterschiedliche Gefühle gegenüber den beiden Krachern.

Sylvester Stallone hat in seiner über 50-jährigen Karriere in vielen grandiosen Action-Filmen mitgespielt. Manche davon liebte er, andere bereut er. So ist es bei zwei Filmen, die Netflix in einer Woche verlassen: Escape Plan 2: Hades und Escape Plan 3 - The Extractors.

Bald weg von Netflix: Sylvester Stallones Hass-Film und sein Action-Nachfolger

Keiner der beiden Filme erreicht die Qualität des ersten Escape Plan, werden einige Action-Fans aber zufrieden stellen. Die Story erzählt die abenteuerliche Geschichte von Ray Breslin (Stallone) weiter. Nachdem er im Erstling mit Co-Knacki Emil (Arnold Schwarzenegger) aus dem Gefängnis entkam, muss er in Teil 2 ein Mitglied seines Sicherheitsteams aus dem Knast retten. In Teil 3 will er ein Geiseldrama in einem lettischen Gefängnis beenden.

Schaut euch hier den Trailer zu Escape Plan 3 an:

Escape Plan 3 The Extractors - Trailer (Deutsch) HD

So ähnlich sich Escape Plan 2 und sein Nachfolger im Plot auch sein mögen, so unterschiedlich ist ihr Stellenwert in Stallones Einschätzung. Das tat er nach den Dreharbeiten zu Teil 3 auf Instagram kund.

Escape Plan 2 war wirklich der grauenhafteste Film, in dem ich je das Pech hatte, mitzuspielen. Aber der neue Film wurde in extrem kurzer Zeit gedreht, 17 Nächte, von Dämmerung bis Morgengrauen. Ohne Pause. Wir haben gegessen, während wir gedreht haben!!!! Die Crew stand unter unglaublichem Druck. Ich bin stolz auf sie!

Escape Plan 2 und 3 waren absolute Action-Flops bei der Kritik

Einen Grund für seine Abneigung nennt er nicht. Das durchschnittliche kritische Echo war für Escape Plan 3 - The Extractors (via Rotten Tomatoes ) nur marginal besser als für seinen Vorgänger (via Rotten Tomatoes ). Viele Stimmen erachteten beide Filme als einfallslose Kopien des soliden ersten Teils.

Sylvester Stallone dürfte es wenig kümmern. Selbst in den goldenen Action-80ern wurden viele seiner Filme von der Kritik zerrissen. Und sind heute Klassiker. Ob der Escape Plan-Reihe dasselbe Schicksal blüht, bleibt abzuwarten. Aber auch auf einen Flop kann man stolz sein. Oder ihn hassen wie die Pest.

Wann verschwinden Sylvester Stallones Action-Kracher von Netflix?

Sowohl Escape Plan 2: Hades wie Escape Plan 3 - The Extractors sind bis zum 3. Mai 2022 auf Netflix verfügbar. Der erste Teil bleibt weiterhin im Angebot des Streamingdienstes.

