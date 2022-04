Sylvester Stallone-Kracher: Erstes Poster für Expendables 4 hat unfassbar dämliches Detail

The Expendables 4 kündigt sich mit einem ersten Poster an, das uns den gesamten Cast der Action-Fortsetzung präsentiert. Macht euch auf coole Silhouetten, Explosionen und eine sehr seltsame Tagline gefasst.

Sylvester Stallone trommelt ein letztes Mal als Barney Ross die Expendables zusammen. Schon seit einer Weile ist bekannt, dass der vierte Teil die Abschiedsvorstellung des Action-Stars markiert. Nach The Expendables 4 wird Stallone der Reihe, die er vor zwölf Jahren mit The Expendables selbst geschaffen hat, den Rücken kehren.



Bevor es so weit ist, lässt er es noch einmal richtig krachen, wie das Poster zu The Expendables 4 beweist. Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde der erste offizielle Blick auf die Fortsetzung enthüllt. Vor glühenden Explosionen sind die Silhouetten der Stars zu erkennen. Darüber hinaus gibt es eine wenig elegante Tagline.

Erstes Poster zu The Expendables 4 mit Stallone und Co.

"They'll die when they're dead" steht in großen Lettern auf dem Poster geschrieben. Die Expendables sterben, wenn sie tot sind. Nun ja. Für eine Reihe, die bisher wenig auf übernatürliche Elemente gesetzt hat, ist das keine sonderlich überraschende Tagline. Aber wer weiß, vielleicht wird The Expendables 4 eine spannende Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit der Action-Held:innen rund um Stallone.

Zwei interessante Details verstecken sich zudem auf dem Poster: Unten rechts im Eck ist der Hashtag #Expend4bles vermerkt. Ob es sich hierbei um den offiziellen Titel handelt, ist unklar. Darüber hinaus wird Stallone im Cast an letzter Stelle mit einem "and"-Credit genannt, was die Gerüchte untermauert, dass sein Auftritt kleiner ausfällt.

Action-Fortsetzung: Der Cast von The Expendables 4

Nachfolgend findet ihr den kompletten Hauptcast der Fortsetzung in der Reihenfolge der Credits auf dem Poster.

Inszeniert wird The Expendables 4 von Action-Experte Scott Waugh, der zuvor Act of Valor und Need for Speed auf die Leinwand gebracht hat. Wann der Film ins Kino kommt, steht noch nicht fest.

