Netflix wirft in Kürze einen der besten Filme der 90er raus: 30 Jahre voller Liebe, Krieg und Humor wurden selten so berührend erzählt

Bei Netflix verschwindet bald einer der besten Filme aller Zeiten. Er erzählt die extrem berührende Geschichte eines Menschen, der 30 Jahre US-Geschichte durchlebt und um seine Liebe kämpft.

"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen." Dieser Satz reicht für Millionen von Fans aus, um sie an eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte zu erinnern. Forrest Gump ist eine 142-minütige Achterbahnfahrt voller Liebe, Krieg, Wut, Ungerechtigkeit, die in Sekundenbruchteilen Tränen in einen Lachanfall verwandelt. Die Tragikomödie gibt es noch bis zum 14. Februar 2024 bei Netflix zu streamen.

Noch kurze Zeit bei Netflix: Forrest Gump lässt euch 142 Minuten lang lachen und weinen

Forrest Gump dreht sich um Forrest (Tom Hanks / Michael Conner Humphreys), der im Süden der USA aufwächst. Andere Kinder grenzen ihn wegen seines niedrigen IQs und seiner Skoliose aus, nur mit der jungen Jenny (Robin Wright / Hanna Hall) freundet er sich an. Er hat sich in sie verliebt, als das späte 20. Jahrhundert über ihn hereinbricht.

Schaut euch hier den Trailer zu Forrest Gump an:

Forrest Gump - Trailer (Deutsch) HD

Forrest beobachtet die Ungerechtigkeit der Rassentrennung und wird zum Kriegsdienst in Vietnam eingezogen. Er begegnet John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson und John Lennon, sehnt sich aber nach Jenny, die zeitgleich ihre eigenen, tragischen Erfahrungen macht.

Der Film von Regisseur Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft) ist eine herzliche Komödie, ein trauriges Drama und ein satirischer Kommentar auf den wilden geschichtlichen Weg der USA. Im Mittelpunkt aber steht immer Forrests gutes Herz, das fast ohne Pause zum Lachen bringt oder zu Tränen rührt.

Seit Erscheinen wird Forrest Gump als Meisterwerk gefeiert. 1995 gewann er sechs Oscars, darunter auch die Auszeichnung für den Besten Hauptdarsteller für Hanks. 65.101 Nutzer:innen haben den Film bewertet und geben eine Durchschnittspunktzahl von sehr guten 8,1 Punkten.

Heute genießt er den Ruf, einer der besten Filme der 90er zu sein. Wer ihn kennt, wird es wissen. Wer ihn nicht kennt, sollte den Film bis zum 14. Februar auf Netflix streamen.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.