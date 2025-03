Neu bei Amazon: Ein Psycho-Thriller, der damals für heftige Kontroversen sorgte und sogar eine Fortsetzung erhalten hat

Ab sofort könnt ihr euch einen extrem umstrittenen Psycho-Thriller bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo anschauen. Er hat sogar eine nicht weniger umstrittene Fortsetzung erhalten.

Als Warner Bros. einen Film über den DC-Schurken Joker ankündigte, gingen viele Fans davon aus, dass uns ein waschechter Comic-Blockbuster erwartet. Joker hatte jedoch weniger mit den Superhelden-Filmen der 2010er Jahre gemein als einem Psycho-Thriller, der sich in den Abgründen seiner Hauptfigur vergräbt.

Haben wir es hier überhaupt mit einer Comicverfilmung zu tun oder trägt der von Joaquin Phoenix verkörperte Protagonist nur zufällig den Namen des Clown Prince of Crime. Nicht zuletzt könnte das Gotham in Joker auch einfach das New York aus einem Gangsterfilm der 19709er Jahre sein. Doch das war erst der Anfang der Kontroversen.

Neu bei Amazon Prime: Der umstrittene Joker-Film

Die Origin-Story des legendären DC-Bösewichts wurde ab dem Punkt von Schlagzeilen begleitet, als er bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere gefeierte und als "gefährlicher Film" umschrieben wurde. Joker sei ein Film, der der Incel-Bewegung in die Karten spielt, und einer, der Gewalt provoziert, so die Vorwürfe.

Hier könnt ihr den Trailer zu Joker schauen:

Joker - Trailer (Deutsch) HD

Der Joker-Diskurs war jedoch nicht nur negativ geprägt. Viele Kritiker:innen und Fans zeigten sich von dem ungewöhnlichen Ansatz der Comicverfilmung beeindruckt und lasen den Film als Auseinandersetzung mit Themen wie Mental Health – ein Charakterdrama über eine von der Gesellschaft vernachlässigte Randexistenz.

Regisseur Todd Phillips machte nie ein Geheimnis daraus, dass er von Filmen wie Taxi Driver und King of Comedy inspiriert wurde, die sich ebenfalls in der Psyche einer äußerst komplexen wie streitbaren Figur verlieren. Seine Herangehensweise hatte Erfolg: Joker wurde zum Milliarden-Hit an den Kinoassen und erhielt ein Sequel.

Mit Joker: Folie à Deux, der letztes Jahr ins Kino kam, konnte Phillips den Triumph des Originals nicht wiederholen. Aus finanzieller Sicht war die Fortsetzung ein Flop. Thematisch hatte der Film dennoch einiges zu bieten, an dem man sich reiben konnte. Nicht zuletzt erweiterte Phillips das Psycho-Thriller-Grundgerüst um Musical-Elemente.

Noch ein Thriller-Tipp: Magpie mit Daisy Ridley bei Amazon Prime

Wann und wo kann man Joker streamen?

Amazon Prime hat Joker vor wenigen Tagen in seinen Streaming-Katalog aufgenommen. Seit dem 13. März 2025 könnt ihr den Film im Abo streamen. Für die Fortsetzung müsst ihr bislang auf Kauf- und Leihversionen ausweichen.