Neuer Psycho-Thriller bei Amazon Prime: Er spielt 90 Minuten mit unserer Wahrnehmung und stellt dann alles auf den Kopf

Ins Kino hat er es leider nicht geschafft. Dafür könnt ihr Magpie, den neuen Thriller mit Star Wars-Star Daisy Ridley in der Hauptrolle, ab sofort bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Was macht eigentlich Daisy Ridley? In der jüngsten Star Wars-Trilogie war sie als Rey Skywalker auf der großen Leinwand zu sehen. Seit dem 2019 erschienen Finale, Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, wurde es jedoch überraschend ruhig um die britische Schauspielerin. Untätig war sie jedoch keineswegs, im Gegenteil.

In den vergangenen fünf Jahren hat Ridley in über zehn Filmprojekten mitgewirkt. Bei den meisten handelt es sich allerdings um keine großen Blockbuster, sondern genau die Art von kleinen bis mittelgroßen Produktionen, die im gegenwärtigen Hollywood-Kino vom Aussterben bedroht sind. Einer ihrer größten Erfolge: Magpie.

Magpie bei Amazon Prime: Daisy Ridley verliert sich im Labyrinth eines düsteren Psycho-Thrillers

Mit nur wenigen anderen Filmen konnte sich Ridley so sehr selbst verwirklichen wie mit dem Neo-Noir-Thriller, der auf den Spuren von Alfred Hitchcock wandelt und letztes Jahr beim SXSW Film Festival seine Premiere feierte. Ridley übernahm die Hauptrolle und steuerte die Story für das Drehbuch bei. Zudem fungierte sie als Produzentin.

Hier könnt ihr den Trailer zu Magpie schauen:

Magpie - Trailer (Deutsch) HD

Magpie erzählt die Geschichte des wohlhabenden Ehepaars Anette (Daisy Ridley) und Ben (Shazad Latif), das sich um nichts Sorgen machen muss. Sogar Tochter Matilda (Hiba Ahmed) verfügt bereits über eine Karriere: Sie wurde als Kinderdarstellerin in einem großen Film gecastet. Ben fährt sie jetzt jeden Tag ans Set.

Zwischen Scheinwerfern und Kameras macht der Familienvater die Bekanntschaft mit der Schauspielerin Alicia (Matilda Lutz), die sich liebevoll um Matilda kümmert und auch an Ben nichts auszusetzen hat. Ehe er sich versieht, befindet er sich inmitten einer Affäre – und Anette bekommt nach und nach Wind von der Sache.

Daisy Ridley erweitert mit Magpie ihre Filmografie um eine weitere starke Thriller-Performance

Wie so oft bei diesen Geschichten, ist sich die Protagonistin anfangs nicht ganz sicher, ob das alles gerade wirklich passiert oder ob sie diverse Ereignisse falsch deutet. Je mehr sie sich mit dem Seitensprung ihres Mannes beschäftigt, desto mehr Geheimnisse kommen zum Vorschein und Anette entdeckt eine unerwartet düstere Seite von sich selbst.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden, denn Magpie lebt von den vielen Momenten der Ungewissheit, in der sich eine Situation in zwei verschiedene Richtungen entwickeln könnte. Ganz zu schweigen von einem Twist im Finale, der Erwartungen komplett unterläuft. Davor sorgt Magie für jede Menge Slow-Burn-Suspense.

Nach dem Rache-Thriller Das Erwachen der Jägerin bewegt sich Daisy Ridley nun durch die Schatten eines Psycho-Thrillers, der sie schauspielerisch noch mehr herausfordert. Mit ruhigen, kühlen Blicken, die eine innere Raserei überdecken, erweckt sie ihre Anette zum Leben, ehe die strenge Figur mehr und mehr die Kontrolle verliert.

Auch bei Amazon Prime: Der unterschätzte Here von Robert Zemeckis

Wann startet Magpie mit Daisy Ridley bei Amazon Prime?

Magpie könnt ihr seit dem heutigen 14. März 2025 bei Amazon Prime streamen. Ihr müsste dafür nur ein Abo abschließen und dann könnt ihr euch in die ungemütliche Welt des Neo-Noir-Thrillers begeben. Gedreht wurde der Film von Sam Yates, der vor allem für seine Theaterinszenierungen bekannt ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tom Bateman, Ridleys Ehemann, der ihre Story-Idee adaptierte.