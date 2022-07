Neu bei Amazon: Einer der besten Filme der letzten Jahre, der leider viel zu unbekannt ist

In Bergman Island, den ihr jetzt bei Amazon Prime streamen könnt, verschwimmen Ehedrama, künstlerische Krise, Ikonenhuldigung und Realitätsebenen in einem der besten Filme der letzten Jahre miteinander.

Dank Filmen wie Das siebente Siegel, Szenen einer Ehe oder Persona zählt Ingmar Bergman zu den bedeutendsten Regisseuren des europäischen Autorenkinos. In Bergman Island geht Mia Hansen-Løve dem Mythos hinter dem Filmemacher auf den Grund. Dabei inszeniert sie ein betörendes Wechselspiel aus Ehedrama, Künstlerreflexion und ineinander verschwimmenden Realitätsebenen.

Ihr könnt Bergman Island, der beispielsweise mit weniger als 100 Bewertungen auf Moviepilot leider viel zu unbekannt ist, jetzt ohne Zusatzkosten streamen.

Bergman Island begeistert mit großartigem Schauspiel und vielen Schichten

In der Handlung des Films spielen Vicky Krieps und Tim Roth das Filmemacher:innen-Paar Christine und Anthony, das auf der schwedischen Insel Fårö zur Bergman-Woche anreist. Während er Filme von sich vorstellt, sucht sie nach Inspiration für ihr neues Drehbuch. Nach und nach werden langsam Risse in der Beziehung der beiden sichtbar, während die Ideen von Christine immer mehr in die Realität übergehen.

Mit Vicky Krieps und Tim Roth steht ein starkes Duo im Zentrum des Films, das den sommerlichen, sehr gemächlichen Urlaubsflair immer wieder mit subtilen Spannungen aufbricht. Daneben entpuppt sich die Geschichte auch als filmische Auseinandersetzung der Regisseurin mit ihrer eigenen Ex-Beziehung zu dem bekannten Regisseur Olivier Assayas (Personal Shopper, Carlos - Der Schakal).

Christine steht hierbei als Ersatzfigur für Mia Hansen-Løve selbst und geht dem Inneren einer Filmschaffenden nach, die immer wieder von Schaffenszweifeln im Schatten des erfolgreicheren Partners geplagt wird.

Die ikonische Huldigung (männlicher) Talente in Form von Ingmar Bergman ist ebenso Thema wie eine später zusätzlich geöffnete Erzählebene. Irgendwann bricht in Bergman Island ein Film-im-Film-Kniff aus, der mit Mia Wasikowska und Anders Danielsen Lie aus Christines Drehbuch nochmal einen neuen Blick auf die Hauptfigur ermöglicht.

Alle Ebenen für sich zu entwirren und den Film trotzdem als fast schon spielerisch leichtes Vergnügen zu genießen ist der große Triumph von Bergman Island, den unbedingt mehr Filmfans entdecken sollten.

