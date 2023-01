Neu bei Amazon: Einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt, richtig guter Horror-Geheimtipp und 17 weitere Filme & Serien der Woche

Diese Woche gibt es bei diversen Genres Nachschub auf Amazon Prime Video. Vor allem Fans von Horror, Sci-Fi und dem DC-Universum können sich freuen.

Diese Woche hat Amazon Prime Video eine kleine, aber feine Auswahl von Neuzugängen zu bieten. Insbesondere Sci-Fi-Fans kommen auf ihre Kosten, aber auch die Horror-Community muss nicht hungern. DC-Anhänger:innen werden mit zwei sehr unterschiedlichen Blockbustern zufriedengestellt.

Bei Amazon: Einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt und ein beliebter Horror-Hit

Wer Dinos mag, wird diese Woche um das Sci-Fi-Meisterwerk Jurassic Park keinen Bogen machen können, dessen Nachfolger Vergessene Welt - Jurassic Park und Jurassic World 2: Das gefallene Königreich ebenfalls verfügbar sind. Wer es gruseliger mag, sollte sich an den Horror-Erfolg Escape Room von 2019 halten.

Alle mit einer Vorliebe für DC-Antihelden werden sich über Suicide Squad und The Suicide Squad freuen, die zwei Abenteuer der gleichnamigen Verbrechertruppe mit sehr unterschiedlichen Mitteln erzählen. Ein Blick lohnt sich bei beiden.

Die wichtigsten neuen Filme bei Amazon diese Woche:

Die wichtigsten neuen Serien bei Amazon diese Woche:

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



Über welchen Neuzugang freut ihr euch am meisten?