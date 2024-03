Neu bei Amazon: Epischer Abenteuerfilm erfindet einen der berühmtesten Action-Helden aller Zeiten neu

Es gibt Helden, die werden nie aussterben. Werden noch Generationen zu neuen Interpretationen ihrer Geschichten inspirieren. Und selbst Monumental-Regisseure wie Ridley Scott können sich ihrer Faszination nicht entziehen.

Es gibt eine Ruhmeshalle der fiktionalen Helden, in die nur ganz besondere Figuren eintreten dürfen. Und deren Bewohner immer und immer wieder Neuauflagen ihrer Abenteuer und Kämpfe gegen das Böse inspirieren. Einer davon ist ganz ohne Frage Robin Hood.



Als Disney-Zeichentrick, als Komödie, als Superhelden-Version, Robin Hood begeistert Filmemacher, seit es Bewegtbild gibt. Auch Gladiator-Regisseur Ridley Scott konnte sich dem nicht entziehen und legte 2010 seine eigene Variante des englischen Volkshelden mit dem präzisen Schuss auf. Das atemberaubende Schlachtenepos, das dabei entstanden ist, könnt ihr ab heute im Abo bei Amazon Prime streamen.



Robin Hood auf Amazon Prime erfindet die klassische Abenteuergeschichte noch einmal ganz neu

Robin Longstride (Russell Crowe) verdingt sich als einfacher Bogenschütze an der Seite von Richard Löwenherz. Sie haben die Kreuzzüge überlebt, doch auf der Heimreise fällt Richard im Kampf. Und noch dazu stolpern Robin und seine engsten Kameraden auf der Heimreise in einen Hinterhalt für Richards direkte Gefolgschaft, der eigentlich für Richard selbst gedacht war.

Robin und seine Männer überwältigen die Angreifer. Einem von ihnen, Sir Robert Loxley, schwört Robin, seinem Vater Walter von seinem Tod zu berichten und ihm sein Schwert zurückzubringen. In Loxley angekommen, macht Walter ihm einen verlockenden Vorschlag. Robin soll sich als Robert ausgeben. So könnte Marion (Cate Blanchett), Roberts Witwe, ihr Land behalten, wenn Walter einmal nicht mehr ist.

Universal Russel Crowe und Cate Blanchett in Robin Hood

Robin nimmt an – und tritt ein in eine Welt der Adligen, der Reichen. Und damit auch in eine Welt der Intrigen, der Korruption und Grausamkeit. All das, während im Hintergrund ein Häscher des französischen Königs (Mark Strong) lauert, um Robin auszuschalten. Und während am Himmel über England die dunklen Wolken eines Krieges aufziehen.



Robin Hood beweist wieder einmal: Niemand filmt Historien-Action so schön wie Ridley Scott

Robin bleibt hier nicht einfach nur Kleinkrimineller, sondern darf unter Königsaugen wahre Worte sprechen. Darf zu seinen Wurzeln stehen. Schließlich darf er – immer gemeinsam mit seinen treuen Freunden und einer unverwüstlichen Marion – zu dem Retter aufsteigen, den Loxley und sogar England brauchen. Mit einem epischen Gefühl von Pathos, aber oft auch augenzwinkernder Leichtfüßigkeit, die zu Robin eben gehört.



All das gipfelt in großartig inszenierten Schlachten und Kämpfen, ebenso schön wie eindrucksvoll. Auch 2010, im Zeitalter der aufeinander einprügelnden CGI-Klumpen, galoppieren bei Scott noch hunderte echte Reiter donnernd durch englische Hügel. Noch dazu mischt Scott eine ordentliche Prise mittelalterlichen Polit-Thriller in sein Epos, inklusive Intrigenspiel. So entsteht ordentlich Spannung auf allen Ebenen.

Universal Russell Crowe in Robin Hood

Robin Hood ist so groß gedacht und gemacht, wie es eben nur ein Ridley Scott kann. Alle Teile greifen so wunderbar ineinander, dass am Ende zwar nicht viel bleibt von grünen Strumpfhosen und Bogenschießwettbewerben. Doch dafür wird Robin zum standhaften Volkshelden von Format. Und im Übrigen findet auch Scotts Kornfeldfetisch seinen Platz.

Wer mit Robin Hood mal wieder ein wenig in Mittelalter-Pathos schwelgen will, kann das jetzt im Abo bei Amazon Prime.



