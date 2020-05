Neu bei Amazon Prime: Der beste Science-Fiction-Film der letzten 20 Jahre

Das Science-Fiction-Meisterwerk Children steht jetzt bei Amazon Prime zum Streamen bereit. Wir empfehlen den Film nicht nur Sci-Fi-Fans, sondern allen Film-Begeisterten.

Children of Men ist der beste Science-Fiction-Film des 21. Jahrhunderts. Das sagt nicht nur unsere Moviepilot-Liste der 50 besten Sci-Fi-Filme seit 2000. Die Dystopie von Gravity- und Roma-Regisseur Alfonso Cuarón begibt sich jetzt bei Amazon Prime in beste Sci-Fi-Gesellschaft.

Bei Amazon Prime streamen: Children of Men ist ein Sci-Fi-Meilenstein

Nicht nur jeder Sci-Fi-Fan, auch jeder Film-Fan wird Gefallen an Children of Men * finden. Zwar wird das einmalige World Building in einer Welt ohne Kinder vor allem Sci-Fi-Fans begeistern, der Film ist aus handwerklicher Sicht aber ausnahmslos allen Film-Begeisterten (ab 16 Jahren) zu empfehlen.

© Universal Clive Owen in Children of Men

Warum Children of Men für Sci-Fi-Fans Pflicht ist, habe ich in einer Lobeshymne an den Film bereits erklärt:



Vom Sozialdrama über Kriegsfilm bis hin zum Survivalthriller taucht Children of Men in die verschiedensten Genres ein und vermischt sie im besten Sinne. (...) Letztlich geht es um die Kostbarkeit des Lebens und das macht schließlich die besten Science-Fiction-Filme aus.

Nicht zuletzt die Zusammenarbeit von Alfonso Cuarón und seinem Langzeit-Kameramann Emmanuel Lubezki mit all den sachten Kameraschwenks und Plansequenzen ziehen einen sofort in den Bann des Films.



Seht den Trailer zum größten Sci-Fi-Film seit 2000:

Children of Men - Trailer (Deutsch)

Weitere Science-Fiction-Empfehlungen bei Amazon Prime

Children of Men ist bei Amazon Prime in bester Gesellschaft, was gute Science-Fiction betrifft. Nicht nur die Serien-Eigenproduktionen The Expanse - Staffel 4 *, Undone * und Tales From the Loop * sind anspruchsvolle Erlebnisse. Auch ein paar Klassiker des Genres, die sich bei Moviepilot ebenfalls bester Bewertungen erfreuen, sind zu finden:

Solltet ihr einen dieser von mir persönlich ausgewählten Sci-Fi-Favoriten bisher verpasst haben, dann lege ich sie euch als Amazon-Double Feature mit Children of Men ans Herz.

