Neu bei Amazon Prime: Die 8-stündige Vorgeschichte einer der besten Fantasy-Reihen aller Zeiten

Amazon Prime hat drei riesige Fantasy-Blockbuster in sein Angebot aufgenommen, die uns auf ein aufregendes Abenteuer in traumhaft schöne Landschaften mitnehmen.

Lange Zeit galt sie als unverfilmbar. Doch dann kam Peter Jackson zu Beginn der 2000er Jahre und brachte J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Trilogie als meisterhaftes Fantasy-Epos auf die Leinwand. Rund eine Dekade später kehrte er nach Mittelerde zurück und widmete sich den Abenteuern des kleinen Hobbits: Bilbo Beutlin.

Was bei Tolkien in ein Buch mit rund 300 Seiten passt, fächerte Jackson in drei epochale Filme auf. Jeder einzelne kommt mit Überlänge daher und verwandelt die Reise zum Einsamen Berg in drei der größten Fantasy-Blockbuster der 2010er Jahre. Ab sofort könnt ihr diese bei Amazon Prime im Abo streamen.

Peter Jacksons achtstündige Hobbit-Trilogie lädt bei Amazon Prime zum Fantasy-Marathon ein

Die Hobbit-Trilogie ist 60 Jahre vor dem Aufbruch der Gefährten nach Mordor angesiedelt, wo sie hoffen, den Einen Ring im Feuer des Schicksalsbergs zu zerstören. Doch wie kam der Ring überhaupt in die Hände eines unscheinbaren Hobbits? Diese Geschichte ist ein Teil der Prequel-Trilogie, die einige vertraute Gesichter zurückbringt.

Neben dem Zauberer Gandalf (Ian McKellen) gehört dazu etwa die Elbenfraktion rund um Galadriel (Cate Blanchett), Elrond (Hugo Weaving) und Legolas (Orlando Bloom). Wenn es um den Einen Ring geht, darf natürlich auch Gollum (Andy Serkis) nicht vergessen werden. Die wichtigsten Wegbegleiter lernen wir allerdings völlig neu kennen.

Dreizehn Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild (Richard Armitage), ziehen mit dem jungen Bilbo Beutlin (Martin Freeman) los, um ihr Königreich vor dem Drachen Smaug (Benedict Cumberbatch) zu befreien. Schon vor der Begegnung mit dem mächtigen Ungeheuer erwartet Bilbos Reisegruppe eine Gefahr nach der anderen.

Bei Amazon Prime: Die Hobbit-Filme erzählen ein Fantasy-Abenteuer quer durch Mittelerde

Auch wenn die Hobbit-Trilogie nicht an die herausragende Qualität der Herr der Ringe-Filme heranreicht, erwarten euch hier acht actiongeladene Stunden, die vor allem von der unheimlich toll gestalteten Fantasy-Welt zehren, in der sie spielen. Mittelerde erwacht hier erneut in traumhaft schönen Bildern zum Leben.

Mal tauchen wir in weite Landschaften ein und blicken bis zum Horizont. Mal verlieren wir uns im Labyrinth eines düsteren Waldes, in dem Riesenspinnen ihr Unwesen treiben. Mit Fässern geht es durch reisende Bäche, zu Fuß durch die Höhle des Goblinkönigs und dann wären da noch Klettereinheiten über glitzernde Goldberge.

Doch passt auf! Jeden Moment kann sich ein riesiges Auge öffnen und ein schlafender Drache erwacht, der eigentlich davon ausgegangen ist, dass ihm niemand jemals seine Beute streitig machen wird. Plötzlich steht der kleine Hobbit im Angesicht der Bestie und rennt um sein Leben. Ob er dieses Abenteuer heil überstehen wird?

Die Hobbit-Filme im Überblick:

Wenn ihr die Hobbit-Trilogie noch nie geschaut habt oder euch noch mal mit Bilbo und der chaotischen Zwergenbande durch die Weiten Mittelerdes begeben wollt, könnt ihr das ab sofort bei Amazon Prime tun. Seit ein paar Tagen befinden sich alle drei Filme im Angebot des Streamers. Mit einem Abo könnt ihr direkt den Marathon starten.