Neu bei Amazon Prime diese Woche: Krasser Horror-Schocker und 26 weitere Filme & Serien

Auch diese Woche könnt ihr wieder viele neue Filme und Serien im Amazon Prime-Abo streamen. Wir stellen euch zum Wochenende alle Titel vor.

Wie immer hat Amazon auch diese Woche wieder viele neue Filme und Serien neu ins Prime-Angebot genommen. Dazu zählt zum Beispiel der Fantasy-Zweiteiler Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung und Die Hüterin der Wahrheit 2 - Dina und die schwarze Magie. Wer sich lieber gruseln will, kann die schockierende The Grudge-Version von 2004 mit Sarah Michelle Gellar streamen.

Anime-Fans dürfen sich über Hellsing und Ergo Proxy freuen, während alle LOL-Hungrigen einen Blick auf das neue Comedy-Format One Mic Stand werfen können.

Schaut hier noch einen Trailer zu One Mic Stand:

One Mic Stand - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

