Neu bei Amazon Prime: Eine der besten Sci-Fi-Fortsetzungen aller Zeiten verblüfft bis zur letzten Sekunde

Mit Dune: Part Two konnte Regisseur Denis Villeneuve gerade einen großen Hit verbuchen. Noch bevor er sich des Stoffes um Wüstenplanet Arrakis annahm, hat er einer anderen Sci-Fi-Welt neues Leben eingehaucht. Mit Blade Runner 2049 kehrte nicht nur Harrison Ford als Deckard zurück, die Welt wurde auch sinnvoll weiterentwickelt. Im zweiten Teil übernahm Ryan Gosling als Polizist K das Ruder und untersucht einen Fall, der die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern könnte.

Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling und Harrison Ford ist ab sofort in der Flatrate bei Amazon Prime Video zu sehen.

Replikanten und Geheimnisse - Darum geht’s im Sci-Fi-Sequel Blade Runner 2049

Als Replikanten-Jäger ist es die Aufgabe von Officer K (Gosling), die künstlichen Leute mit unbegrenzter Lebensdauer aufzuspüren und in den "Ruhestand" zu schicken, das heißt: zu töten. Diese sind die letzten Vertreter einer fast ausgestorbenen Art und alles, was von den früheren Replikanten-Problemen übrig ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blade Runner 2049 schauen:

Blade Runner 2049 - Trailer (Deutsch) HD

Bei einem Proteinfarmer, den K tötet, wird eine Kiste gefunden, die die Knochen einer Frau enthält. Das Geheimnis um diese Frau führt den Replikanten-Jäger zu seinem verschollenen Ex-Kollegen Deckard (Ford). Doch auch Niander Wallace (Jared Leto), der Kopf der Tyrell Corporation, wird auf den Fund aufmerksam und will das Geheimnis für sich nutzen.

Blade Runner 2049 ist, was andere Sequels nicht erreichen – eine würdige Fortsetzung

In letzter Zeit gab es öfter verspätete Fortsetzungen von ikonischen Filmen. Die meisten stellten sich als große Flops wie Matrix Resurrections heraus, andere leben fast ausschließlich vom Retro-Kult, wie Star Wars Episode VII. Nur wenige Sequels, die Jahrzehnte später erscheinen, schaffen es, die Geschichten des Originals sinnvoll fortzusetzen.

Im Falle von Blade Runner 2049 ist dies allerdings ausgezeichnet gelungen. Die Welt hat sich glaubhaft weiterentwickelt und doch erzählt der Film seine eigene Geschichte. Das Sequel bringt genug Verbindung zum Original mit sich, ohne sich darin zu verlieren. Und mit Ryan Gosling erhalten wir einen interessanten Charakter in einem spannenden Plot.

Die Replikanten gehen in Serien-Produktion: Blade Runner wird weiter fortgesetzt

Streaming-Gigant Amazon hat sich die Rechte an einer Blade Runner-Serie gesichert. Unter dem Namen Blade Runner 2099 soll die Sci-Fi-Serie die Filmreihe fortsetzen. Damit wird inhaltlich ein weiterer großer Sprung in der Handlung gemacht, wodurch die Showrunner genug Freiheiten erhalten sollten, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Mit Blade Runner - Black Lotus gab es auch schon eine Anime-Version als Serie.

Ob die Serie so gefeiert wird, wie die neueste Amazon-Adaption von Fallout, oder die Fans eher unzufrieden wie Rings of Power zurücklässt, bleibt abzuwarten. Immerhin besteht der Stab aus erfahrenen Leuten, die mit Serienadaptionen diverse Erfolge feiern konnten. Wir dürfen also gespannt sein.

