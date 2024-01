Neu bei Amazon Prime: Einer der 5 besten Western aller Zeiten, in dem John Wayne zu Höchstleistung aufläuft

Einer der besten Western aller Zeiten gehört jetzt zum Katalog von Amazon Prime Video. In dem Klassiker spielt John Wayne einen ehrgeizigen Viehzüchter.

Sogar sein Stammregisseur John Ford war schockiert davon, wie gut John Wayne in Red River a.k.a. Panik am roten Fluss aufspielte. "Ich wusste nicht, dass der Mistkerl schauspielern kann", soll Ford über seinen Freund gesagt haben. Seit kurzem könnt ihr den Western-Klassiker im Abo von Amazon Prime streamen. Das American Film Institute zählte ihn sogar zu den fünf besten Western überhaupt (dazu weiter unten mehr).

In dem Western unternimmt John Wayne eine 1000 Meilen lange Reise

Regie führte Filmlegende Howard Hawks, der mit Wayne später auch Rio Bravo drehte. Panik am roten Fluss erzählt jedoch eine weitaus düstere Geschichte. John Wayne spielt Thomas Dunson, der in den 1850er Jahren von einem Dasein als Viehzüchter träumt. Unterwegs liest er den jungen Matthew Garth (später: Montgomery Clift) auf, der seine Eltern bei einem Angriff von Ureinwohnern verloren hat. Jahre später besitzt Thomas in der Tat seine eigene Ranch, aufgrund der wirtschaftlichen Umstände muss er seine Herde jedoch nach Norden treiben. Während der 1000 Meilen langen Reise schindet Thomas seine Crew, was Matthew nicht mehr lange mit ansehen kann.

MGM John Wayne und Montgomery Clift in Red River

Red River bzw. Panik am roten Fluss bietet zwar weniger Duelle als andere Genre-Vertreter, beeindruckt dafür aber mit aufwendigen Herden-Szenen, die mit immersiven Kamera-Tricks umgesetzt wurden. Wenn die Rinder losbrechen, steckt man als Zuschauer:in mittendrin oder sogar unter den Hufen.

Zum Klassiker wurde der Film dank seiner Story. John Waynes Viehzüchter steht am Anfang der Geschichte als charismatischer Westerner vom alten Schlag, im Angesicht von Jahren der Arbeit und des Verzichts verhärtet sich jedoch seine Persönlichkeit. Demgegenüber entwickelt sich Montgomery Clifts Matthew zur Sympathiefigur. Clift entstammt einer neuen Generation von Schauspielenden, die das Method Acting nach Hollywood brachte. Problemlos bietet er Wayne Paroli. Die epische Bandbreite der Bilder findet sich so auch in dem zeitlosen Generationenkonflikt wieder, der an Geschichten wie Meuterei auf der Bounty erinnert.

Panik am roten Fluss gehört zu den besten Western überhaupt

Howard Hawks Vieh-Epos findet sich auf zahlreichen Bestenlisten wieder. Darunter ist auch die Liste der besten Western des American Film Institute , auf der Panik am roten Fluss Platz 5 einnimmt.

Auf Platz 1 steht mit Der schwarze Falke ein weiterer Film mit John Wayne. Regie führte John Ford, der das Talent seines Freundes spätestens nach Panik am roten Fluss zu schätzen wusste.

