Neu bei Amazon Prime: Riesiges Fantasy-Epos mit fast 8 Stunden Laufzeit, das euch in eine geliebte Welt zurückbringt

Manchmal darf die Realität gerne einfach draußen bleiben. Dann muss eine grandiose Fantasy-Welt her, in der wir möglichst viele Stunden verbringen können.

Es gibt ein friedliches, sattgrünes Land zwischen Hügeln und Wäldchen, das von ebenso friedlichen Kreaturen bewohnt wird. Doch jenseits der vertrauten Auen wartet eine wilde, atemberaubende Welt, in der an jeder Ecke Abenteuer lauern – wenn man denn auszieht, die auch zu erleben.

Räumen wir den Olifanten im Raum gleich mal wieder raus: Nein, Peter Jacksons Hobbit-Trilogie ist kein zweites Herr der Ringe. Doch wenn man über den eigenen Fan-Schatten springen kann, lässt sie einem als Rückkehr nach Mittelerde trotzdem das Herz aufgehen. Amazon Prime hat gerade alle drei Filme in die Streaming-Flatrate aufgenommen. Warum also nicht mal wieder in Hobbingen, Bruchtal und dem Düsterwald vorbeischauen?

In der Hobbit-Trilogie beginnt mit 13 Zwergen und einem uralten Schatz ein unvergleichliches Abenteuer

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise. Treffender könnte der Titel für den Auftakt zur Trilogie mit den Folgeteilen Der Hobbit: Smaugs Einöde und Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere nicht sein. Denn der gemütliche, bequeme Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) hätte wirklich nicht mit der Reise rechnen können, die ihm hier bevorsteht.

Warner Der Hobbit - Eine unerwartete Reise

Bilbo schätzt ein gutes Abendessen, seinen Tee und sein Gärtchen. Was er weniger schätzt, sind ganze 13 Zwerge und Zauberer Gandalf (Ian McKellen), die unangekündigt bei ihm hereinplatzen. Und ihn dann auch noch auf ein Abenteuer mitnehmen wollen: Es gilt, die Heimat der Zwerge, Erebor, zurückzuerobern. Dafür muss jedoch ein sagenumwobener Edelstein geborgen werden. Aus dem Hort eines mächtigen Drachen.

Selbstverständlich ist Bilbo strikt dagegen. Abenteuer bringen nur Ärger. Doch die unbekannte Welt draußen lockt. So zieht er schließlich doch noch aus. An der Seite des Zwergenprinzen Thorin (Richard Armitage) und seines Gefolges geht es Richtung Erebor. Doch der Weg dorthin ist weit – und voller Gefahren.

Für Fantasy-Fans gibt es in der Hobbit-Trilogie bei Prime fast 8 Stunden Spaß in einer geliebten Welt

Auf ihre eigene Weise sind die Hobbit-Filme absolut sehenswert. Ein gelungener, nostalgischer Urlaubstrip in eine Welt, die Fantasy-Fans immer wieder Trost spendet und eine Ausflucht aus der grauen Realität bereithält. Dabei ziehen einen die Sets, die Landschaft, Musik und das extrem detailverliebte Kostümdesign vom ersten Moment an wieder ins Universum von Mittelerde.



Wie Edelsteine zwischen Fels und Erdreich glitzern hier zahllose großartige, absolut epische Momente zwischen den nicht ganz perfekten. Kämpfe, die mitreißen. Begegnungen mit legendären Monstern, bei denen ein kleiner Hobbit einem Drachen ins Auge blickt und uns die Luft wegbleibt. Lieder, die von der ersten Note an Gänsehaut bereiten.

Warner Wiedersehen mit Gollum in Der Hobbit - Eine unerwartete Reise

Es gibt Begegnungen mit alten Bekannten, über die man einfach nicht böse sein kann. Wandersequenzen über Bergkämme, die Sehnsucht nach dieser Welt machen, die sich stets irgendwie nach Zuhause anfühlt. Figuren, die dank des klugen Castings zum Mitfiebern aufrufen. Der Hobbit ist ein Sprung in ein vertrautes Märchen, das seine Fehler hat – aber auch so unglaublich glücklich machen kann.

Die Rückkehr nach Mittelerde mit der Hobbit-Trilogie könnt ihr aktuell bei Amazon Prime antreten.

