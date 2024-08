Der König der Löwen 2-Trailer reißt alte Wunden auf – mit einem Trick zu Mufasas Vorgeschichte

Mufasa: Der König der Löwen knüpft in wenigen Monaten an Disneys Remake-Hit an und erzählt die Vorgeschichte von Simbas Vater ... und von Scar, der offenbar einst der wahre Prinz der Löwen war.

Nach einem düsteren ersten Bild und dem ersten kurzen Teaser wurde auf Disneys Fan-Event der D23 nun der lange Trailer zur Der König der Löwen-Fortsetzung Mufasa enthüllt. Mit mehr Klarheit über die Handlung der Vorgeschichte kommt hier auch die Gewissheit, dass Regisseur Barry Jenkins (Moonlight) im Sequel seinen Finger tief in die Wunde eines alten Kindheitstraumas legen wird.

Schaut hier den Trailer zu Mufasa: Der König der Löwen 2

Mufasa: Der König der Löwen - Trailer (Deutsch) HD

Der König der Löwen 2: Trailer gibt Scar einen Namen und macht Mufasa zum Waisenkind

Wie der neue Trailer zeigt, ist Mufasa ist nicht nur die Geschichte von Simbas titelgebendem Vater, sondern auch die von Scar. Der spätere Bösewicht trägt als Löwenjunge allerdings noch nicht seine Narbe als Name, sondern heißt Taka und ist ein Löwenprinz. Umgekehrt enthüllt das Video den kleinen Mufasa als Außenseiter und Waisenjungen, was unweigerlich die Frage aufwirft, wie sie später zu ihren vertauschten Rollen kommen.

Die photorealistisch animierte Neuauflage zu Der König der Löwen schwang sich 2019 zum erfolgreichsten aller Disney-Remakes auf. Mit der Spitzenstellung der Vorlage unter den Disney-Zeichentrickfilmen mag das wenig verwundern. Die Hamlet-Neuinterpretation mit Löwen scheute vor eindringlichen Szenen nicht zurück. Mufasas Tod in Der König der Löwen durch seinen Bruder Scar ist eine der traumatischsten Disney-Szenen überhaupt, weil sie den Vater-Verlust für Simba und das junge Publikum ernsthaft zeige und aufarbeitete.

Dass die Fortsetzung Scar und Mufasa nun zu besten Freunden macht, verspricht, diese Wunde neu aufzureißen. Denn der Trick, Gefühle für die Beziehung zweier späterer Rivalen zu wecken, dürfte den Mord noch einmal doppelt schmerzhaft machen. Doch wie genau aus den "Brüdern" Todfeinde wurden, werden wir erst in vier Monaten erfahren

Wann startet Teil 2 Mufasa: Der König der Löwen?

Das König der Löwen-Sequel hat einen Weihnachts-Start erhalten: Am 19. Dezember 2024 kommt Mufasa in die deutschen Kinos. Dann wird die Fortsetzung beweisen müssen, ob sie den enormen Erfolg des 2019-Remakes wiederholen kann, das auf ein weltweites Einspielergebnis von 1,6 Milliarden US-Dollar kam.

