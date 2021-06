Neu bei Amazon Prime: Science-Fiction der Extraklasse und 36 weitere Filme und Serien

Welche Filme und Serien sind diese Woche neu bei Amazon Prime? Wir haben euch eine Übersicht mit den wichtigsten Titeln zusammengestellt. Von Science-Fiction über Action bis Drama ist alles dabei.

Bei Amazon Prime gibt es wieder einige neue Filme und Serien zu entdecken. Bereits vor ein paar Tagen haben wir euch den exzellenten Science-Fiction-Film Ex Machina von Alex Garland empfohlen. Heute haben wir drei weitere Tipps herausgesucht. Weiter unten im Artikel findet ihr alle Neuzugänge bei Amazon Prime im Überblick.

Neu auf Amazon Prime: Ein aufregendes Science-Fiction-Epos

Im Kino ist Valerian - Die Stadt der tausend Planeten * gewaltig gefloppt. Trotzdem ist die Verfilmung der Valerian und Veronique-Comics mit Dane DeHaan und Cara Delevingne nicht zu unterschätzen. Bereits die Eröffnungssequenz ist pures Science-Fiction-Kino. Danach verwandelt sich der Film in einen extrem unterhaltsamen Blockbuster voller Abenteuer und fantastischer Welten.

Neu auf Amazon: Eine schöne RomCom von und mit Karoline Herfurth

Die deutsche Mainstream-Komödie genießt keinen guten Ruf. Mit ihrem Regiedebüt, in dem sie auch die Hauptrolle spielt, beweist Karoline Herfurth, dass es dennoch schöne Vertreter gibt. Die RomCom SMS für dich * erfindet das Genre zwar nicht neu, fühlt sich aber erfrischend an und ist somit definitiv einen Blick wert.

Neu auf Amazon: Ein grimmiger Action-Thriller mit Liam Neeson

Bei der Hülle und Fülle an Action-Thrillern mit Liam Neeson, die uns in den vergangenen Jahren erreicht haben, fällt es schwer, die Übersicht zu bewahren. Nicht zuletzt sind die meisten recht austauschbar. Run All Night * von Regisseur Jaume Collet-Serra gehört aber definitiv zu den besten. Hier werden euch zwei spannende Stunden geboten.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Robin Hood, Staffel 1-2



Dom, Staffel 1



Sophie, Staffel 1

Im Schatten der Eule, Staffel 1



The Family Man, Staffel 2

Nach Tschernobyl, Staffel 1



Armans Geheimnis, Staffel 2



Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die Streaming-Highlights im Juni 2021

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Juni-Highlights:

Wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 großen Streaming-Highlights des Monats vor. Von der abgedrehten Marvel-Serie Loki bis zum bestürzenden Serien-Meisterwerk It's a Sin - hier ist für alle etwas dabei.

