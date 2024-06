Neu bei Amazon Prime: Umstrittener Sci-Fi-Film, bei dem Jennifer Lawrence und Chris Pratt eine Weltraum-Romanze eingehen

Bei Amazon gibt es ab sofort den Weltraum-Blockbuster Passengers im Streaming-Angebot. In dem Sci-Fi-Film spielen zwei bekannte Marvel-Stars mit.

Eigentlich sprach alles dafür, dass Passengers ein vielversprechender Kinokassen-Schlager wird. Chris Pratt und Jennifer Lawrence übernahmen in dem Sci-Fi-Blockbuster die Hauptrollen.

Pratt hatte durch Filme wie Guardians of the Galaxy bereits Erfahrungen mit Abenteuern im Weltall. Lawrence wusste durch Die Tribute von Panem - The Hunger Games, was es heißt, um das eigene Leben zu kämpfen. Doch der große Erfolg blieb leider aus. Das lag nicht zuletzt an der kontroversen Geschichte.

Passengers auf Amazon Prime: Gigantische Sci-Fi-Romanze mit hochkarätigen Stars

Tausende Menschen befinden sich auf einer interstellaren Reise, um einen weit entfernten Planeten zu erreichen. Sie befinden sich im Kälteschlaf. Durch eine Fehlfunktion wird zunächst Jim (Chris Pratt) aus dem Kryoschlaf geweckt. Im Anschluss folgt Aurora (Jennifer Lawrence). Die beiden wachen 90 Jahre vor der Ankunft auf und versuchen, das Beste aus ihrem einsamen Leben auf dem Luxus-Raumschiff zu machen.

Sony Passengers

Dabei entdecken die beiden ihre Gefühle zueinander. Doch einer der beiden versteckt ein dunkles Geheimnis. Außerdem gerät das Leben aller noch schlafenden Personen in Gefahr.

Erwarteter Sci-Fi-Erfolg blieb durch kontroverse Story aus

Für den Film wurde ein stolzes Budget von 150 Millionen Dollar eingeplant. Trotz der Star-Besetzung und des üppigen Budgets reichte es nur für mittelprächtige Wertungen. Viele Kritiker:innen sahen in der Beziehung von Jim und Aurora eine Romantisierung von brutaler Übergriffigkeit.

Zwar spielte der Film wieder 303 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo ), doch bei einem derart hohen Budget war das Einspielergebnis enttäuschend. Sängerin Adele hatte Lawrence schon im Vorfeld gewarnt, dass der Sci-Fi-Film ein Flop werden würde. Und sie sollte Recht behalten: Auf Metacritic kommt Passengers nur auf 41 von 100 Punkten, bei Rotten Tomatoes sind es sogar nur 30 Prozent.

Passengers gibt es nicht nur bei Amazon Prime, sondern auch als DVD und Blu-ray*

Vielleicht gehört ihr zu den 30 %, die Passengers trotz aller Kritik weiterempfehlen können. Solltet ihr den Sci-Fi-Film noch nicht kennen, könnt ihr ihn mit einem Abonnement bei Amazon Prime ohne Zusatzkosten streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.