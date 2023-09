Neu bei Amazon: Vergessener Gerard Butler-Hit hat 155 Millionen eingespielt, aber der Action-Star würde ihn heute nicht mehr drehen

Ab heute gibt es einen Kassen-Hit mit Gerard Butler von 2007 bei Amazon Prime Video. In Filmen dieser Art ist der Action-Star heute nicht mehr zu sehen.

Bei Amazon Prime: Gerard Butler beschenkt seine Ehefrau aus dem Jenseits

Gerard Butler hat mit seinen 53 Jahren bereits eine lange Karriere hinter sich. Spätestens seit Filmen wie Olympus Has Fallen ist er als Action-Star bekannt. Bei Amazon Prime Video erinnert ein Neuzugang jetzt an einen fast vergessenen Lebensabschnitt des Schauspielers:

Gerry (Butler) und Holly (Hilary Swank) sind ein über beide Ohren verliebtes Ehepaar. Als Gerry überraschend an Krebs stirbt, zieht sich Holly tieftraurig von Freunden und Familie zurück. Ab ihrem 30. Geburtstag bekommt sie allerdings eine Reihe von Aufnahmen zugeschickt, die ihr Ehemann vor seinem Tod für sie aufgenommen hat. Selbst eine Reise in seine Heimat Irland hat er für sie und ihre Freundinnen vorausgeplant, um seine Frau auf andere Gedanken zu bringen.

Tobis Hilary Swank und Gerard Butler in P.S. Ich liebe dich

Manche Action-Fans werden Butler in P.S. Ich liebe dich kaum wiedererkennen. Tatsächlich war der Star aber zwischenzeitlich in einer ganzen Reihe an Liebesfilmen wie One More Kiss oder Lieber Frankie zu sehen. Nach Kiss the Coach von 2012 scheint er dem Genre allerdings den Rücken zugewandt zu haben.

Dabei gelangen Butler als romantic lead einige Kassen-Hits. P.S. Ich liebe dich spielte mit 155 Millionen US-Dollar mehr als das Fünffache seines Produktionsbudgets ein (via The Numbers ). Die nackte Wahrheit konnte dieses Ergebnis kurz darauf sogar noch übertreffen (via The Numbers ).

