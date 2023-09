Bei Netflix verschwindet Gerard Butlers ekelhafteste Rolle: Die dreckige Version eines Action-Meisterwerks, die nach 5 Jahren tatsächlich fortgesetzt wird

Netflix wirft in Kürze einen fesselnden Bankräuber-Film mit Gerard Butler aus dem Programm, der einem der größten Meisterwerke des Action-Genres ähnelt. Es ist Butlers widerlichste Rolle.

Standhafte Helden sind Gerard Butlers Steckenpferd. Das legen zumindest seine Rollen in Filmen wie 300 oder Angel Has Fallen nahe. In seiner ekelhaftesten Rolle in Criminal Squad sieht das aber ganz anders aus. Hier ist Butler ein dreckiger, korrupter Polizist, dem für seine Arbeit jedes Mittel recht ist. Das Action-Highlight ist nur noch bis zum 30. September 2023 bei Netflix verfügbar.

Netflix wirft Gerard Butler als Fiesling raus: Criminal Squad erinnert an Action-Meisterwerk

In Criminal Squad (Originaltitel: Den of Thieves) plant eine Gruppe von ehemaligen Elite-Soldaten, die US-Zentralbank in San Francisco zu überfallen. Nach dem blutigen Angriff auf einen Geldtransporter wird Polizei-Bluthund Nick O'Brien (Butler) auf die Verbrecher angesetzt und versucht, ihnen mit brutalen Methoden das Handwerk zu legen.

Dank seines Bankräuber-Plots, der Duell-Dramaturgie und seinen fesselnd inszenierten Action-Szenen wird Criminal Squad häufig mit Michael Manns Meisterwerk Heat verglichen. Am Ende reicht er zwar für viele nicht ganz an den Meilenstein heran, erhebt sich aber dennoch weit über den Genre-Durchschnitt. Im deutschen Ausnahme-Regisseur Christian Petzold (Transit) hat Criminal Squad einen prominenten Fan gefunden:

Der Actionfilm bekam zwar nur durchschnittliche Kritiken (via Metacritic ), wurde an den Kinokassen aber zum moderaten Erfolg (via The Numbers ). Seit 2018 gibt es Pläne für Criminal Squad 2, der laut Deadline bereits fertig gedreht ist und unter anderem Butler als O'Brien zurückbringt. Der Film soll in Europa spielen und im Laufe des Jahres 2024 in die Kinos kommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

