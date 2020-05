Neu bei Amazon: Wahnwitzige Sci-Fi-Serie Upload ist das lustige Black Mirror

Upload bei Amazon ist das ideale Kontrastprogramm, wenn ihr von düsterer und schwerfälliger Science-Fiction genug habt. Ob sich die neue Serie vom The Office-Macher lohnt, erfahrt ihr im Seriencheck.

Science-Fiction boomt. Und gerade Amazon hat mit The Expanse, Star Trek: Picard und Tales from the Loop einen wahren Lauf an guter Sci-Fi. Aber das Genre kann viel mehr als niederschmetternde Dystopie und epische Weltraumabenteuer. Das beweist die neue Serie Upload von Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), eine Sci-Fi-RomCom, bei der endlich auch mal gelacht werden darf.

Ob sich Upload bei Amazon Prime Video für euch lohnt, könnt ihr in unserem Seriencheck nachlesen oder in auch im kurzen Podcast-Check von Streamgestöber anhören:

Sci-Fi-Serie Upload bei Amazon - Black Mirror lässt grüßen

Upload entführt uns in die Zukunft des Jahres 2033. Hier bestimmt die Technik das Leben der Menschen. Es gibt selbstfahrende Autos, selbstfahrende Fahrräder und Essen aus dem 3D-Drucker. Die größte Errungenschaft ist allerdings die sogenannte Upload-Technologie, die es Menschen ermöglicht, ihr Bewusstsein vor dem Tod in ein digitales Jenseits ihrer Wahl hochzuladen. Das erinnert mehr als einmal an die preisgekrönte Black Mirror-Episode San Junipero.

© Amazon Upload

So erwacht auch der Programmierer Nathan (Robbie Amell) nach einem tödlichen Unfall mit seinem Roboterauto in der digitalen Nachwelt von Lake View, einer rustikalen Hotelanlage für wohlhabende Kunden. Im Gegensatz zu Black Mirror wird dieses Szenario aber nicht von makaberen und dystopischen Twists begleitet, sondern zum wahnwitzigen Comedy-Trip voller kreativer Ideen.

Eine Comedy-Serie über das Leben nach dem Tod. Ja, Upload erinnert uns stark an The Good Place, eine der besten Serien der letzten 10 Jahre. Das überrascht nicht, immerhin wurde The Good Place von Michael Schur kreiert, mit dem Upload-Schöpfer Daniels bereits gemeinsam an The Office gearbeitet hat. Die Einflüsse sind unverkennbar.



Die Binge-Daten zu Upload bei Amazon Prime Video

Upload umfasst 10 Episoden .

. Die Folgen dauern ca. 25 bis 30 Minuten .

. Die Serie ist seit dem 1. Mai 2020 zum Streamen verfügbar.

Upload erschafft eine Sci-Fi-Welt voller Überraschungen

Upload besticht aber nicht durch eine Verhandlung der menschlichen Existenz, sondern durch seine übersprudelnde Kreativität und die unzähligen witzigen Details im digitalen Himmel und der realen Welt außerhalb, die besonders Gamer zum Lachen bringen werden - wenn zum Beispiel die menschlichen Avatare durch Glitches im Hintergrund ständig gegen Wände laufen.

© Amazon Upload: Im Himmel gibt's kein Freibier

Das Jenseits Lake View ist tatsächlich nicht so paradiesisch wie gedacht. So muss Nathan nicht nur feststellen, dass überall im Himmel Glitches und Frame Rate-Einbrüche das Erlebnis schmälern, sondern auch Lebensmittel und andere Extras nur als In-App-Käufe für die Verstorbenen erhältlich sind - von den ständigen Pop-Ups, die ihm Kaugummis andrehen wollen, ganz zu Schweigen.

An jeder Ecke gibt es in Upload etwas zu entdecken, das mehr über diese Zukunftswelt erzählt (wie ein Poster zur Präsidentschaftswahl von Oprah und Kamala Harris im Jahr 2024). So erfahren wir viel darüber, wie Online-Dating, Mobilität, der Umgang mit dem Tod und soziale Ungleichheit in 13 Jahren aussehen könnten.

Dabei stimmt die Serie in ihren lustigen Momenten auch immer wieder nachdenkliche Töne an, wenn beispielsweise ein 18-jähriger Junge im Avatar eines 10-Jährigen gefangen ist oder der Vater einer Hauptfigur an einer todbringenden Vaper-Lunge erkrankt ist und sich dem Upload verweigert, um mit seiner verstorbenen Frau im "echten" Himmel wiedervereint zu werden.

Upload auf Amazon ist ein Mischmasch vieler Genres

Upload ist zwar unglaublich witzig, hat aber ein großes Identitätsproblem. Denn die Serie möchte einfach zu viel auf einmal sein. Im Kern handelt es sich eigentlich um eine romantische Komödie im Sci-Fi-Genre.

© Amazon Upload: Zu Gast auf der eigenen Beerdigung

Die Handlung dreht sich die meiste Zeit um die aufblühende und unmögliche Romanze zwischen dem verstorbenen Nathan und seinem "Engel", der lebenden Kundendienstmitarbeiterin Nora (Andy Allo) - mit einigen Anleihen an die Kultromanze Ghost - Nachricht von Sam.

Die Will-They-Won't-They-Geschichte inmitten von Comedy-Chaos ist hier nicht das Problem. Diese kennen wir bereits von Pam und Jim aus The Office. Aber leider wird Upload von einem Verschwörungsplot rund um Nathans Todesumstände unterfüttert, der nicht so recht zum restlichen Sci-Fi-Wahnsinn passen will.

Immer wieder gleitet die Geschichte in ernste Krimi- und fast Thriller-Gefilde ab, obwohl wir eigentlich lieber den überdrehten, skurrilen Figuren folgen wollen. So endet die 1. Staffel von Upload leider auch auf einer eher deprimierenden Note, die sich nicht mit dem sonst fluffigen Ton der Serie vertragen will - ein sehr unbefriedigendes Ende, sollte es keine 2. Staffel geben.

Weitere Highlights in Upload:

Das Lake View-Resort überrascht mit vielen skurrilen Persönlichkeiten . Als Highlight geht aber der verschrobene AI-Page hervor, der mit seinen unangebrachten Kommentaren immer wieder für geniale Situationskomik sorgt.

. Als Highlight geht aber der verschrobene hervor, der mit seinen unangebrachten Kommentaren immer wieder für geniale Situationskomik sorgt. So einige platzende Köpfe ! Wenn ihr es seht, wisst ihr, was ich meine.

! Wenn ihr es seht, wisst ihr, was ich meine. Lake View ist nicht das einzige digitale Jenseits. So bekommen wir auch kurze Einblicke in die Himmel von Facebook, Apple und Instagram. Ich würde das karibische Paradies von Apples "The Cove" wählen.

