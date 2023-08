Neu bei Disney+: Eine der besten Serien 2022 kehrt zurück und jede einzelne Episode hat bei IMDb mehr als 8 Punkte

Heute kehrt eine der besten Serien bei Disney+ mit Staffel 2 zurück, die letztes Jahr Jubel-Kritiken erhielt. Die neuen Folgen werden ebenfalls gelobt.

Eine der nervenaufreibendsten Serien 2022 kehrt heute mit Staffel 2 zurück. The Bear: King of the Kitchen mauserte sich mit Staffel 1 zum Serien-Hype, landete auf Bestenlisten und erntete Preise. Umso größer war die Frage, ob die Fortsetzung mithalten kann. Ab heute könnt ihr das selbst herausfinden. Die zehn neuen Episoden von The Bear streamen jetzt bei Disney+ in Deutschland.

Darum geht's in The Bear bei Disney+

Die erste Staffel von The Bear handelte von dem preisgekrönten Koch "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White aus Shameless), der in New Yorker Edelrestaurants Karriere gemacht hat. Nach dem Tod seines älteren Bruders kehrt er in seine Heimatstadt Chicago zurück, wo er dessen Sandwich-Imbiss übernimmt und auf Vordermann bringen muss. Schnell lernen wir seine exzentrischen Kolleg:innen kennen (unter anderem Ebon Moss-Bachrach und Ayo Edebiri). Gemeinsam müssen sie in Staffel 2 ihre ehemalige Fressbude in eine neue kulinarische Liga führen.

FX The Bear

Man muss allerdings keine Hobby-Köchin oder Foodie sein, um The Bear ins Herz zu schließen. Die Serie von Christopher Storer (Dickinson) baut durch den Einblick in die stressige Arbeit am Herd Hochspannung auf und interessiert sich gleichzeitig für die Seelen der Menschen, die trotz ihrer Unterschiede wie eine Einheit funktionieren müssen. Reibungen sind unvermeidlich und setzen berührende Hintergrundgeschichten und liebenswerte Eigenheiten frei.

In der Liste der besten Serien 2022 von Moviepilot und FILMSTARTS kam The Bear auf Platz 3. International erhielt Staffel 1 ebenfalls außerordentliche Kritiken und sammelte beim Aggregator Metacritic 88 von 100 Punkten.



Die 2. Staffel der Serie kriegt ebenfalls Top-Kritiken

Die neuen Folgen kommen teils noch besser an. Jede einzelne Episode der 2. Staffel hat von den IMDb-Nutzer:innen mindestens 8 von 10 Punkte erhalten. Demgegenüber zählt Metacritic derzeit bei 43 professionellen Kritiken einen Gesamtscore von 92 Punkten. Das ist richtig gut und alles andere als selbstverständlich für eine Serie, die eine solche Fallhöhe nach der gehypten Staffel 1 hatte.



Bei Empire schreibt John Nugent zusammenfassend zu Season 2:

Könnte The Bear die reichste, tiefste, wildeste, emotional intelligenteste und angstauslösendste Sendung im Fernsehen sein? Ja, Chef!

Falls euch das immer noch nicht neugierig macht, dann übernehmen das vielleicht Gast-Stars wie Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Will Poulter oder Olivia Colman. Oder aber die Episodenlänge von meist rund 30 Minuten.

