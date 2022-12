Die besten Serien 2022: Das sind die Top 25 des Jahres

Welche sind die besten Serien 2022? Wir haben eine große Top 25 erstellt, die euch die aufregendsten Neuerscheinungen und die mitreißenden Rückkehrer vorstellt, von Heartstopper bis Herr der Ringe.

Zum Ende des Jahres blicken wir zurück auf alle Serien, die 2022 erschienen sind. Doch welche Geschichten sind eure Zeit wirklich wert? Um das herauszufinden, haben sich die Redaktionen von FILMSTATTS und Moviepilot zusammengeschlossen und eine große Top 25 der besten Serien des Jahres zu erstellt.

Dieses Jahr sind wir nach Westeros zurückgekehrt, konnten zum ersten Mal Mittelerde in Serienform erkunden und auch der ein oder andere Abstecher zu Tatooine war dabei, ganz zu schweigen von diversen Superheldenabenteuern. 2022 waren die Serien-Blockbuster auf dem Vormarsch, doch es gibt auch viele Geheimtipps zu entdecken.

Wie entstand die Top 25 der besten Serien 2022?

Die Wahl fand folgendermaßen statt:

Jedes Redaktionsmitglied von FILMSTARTS und Moviepilot hat eine Liste mit den 10 besten Serien des Jahres abgegeben.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und herauskam die Top 25.

Voraussetzung für die Filme waren Streaming-, TV- oder DVD-Premiere zwischen dem 01 Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022.

Insgesamt haben 84 verschiedene Serien ihren Weg in die Auswertung gefunden. Die ersten fünf Plätze fallen sehr eindeutig aus. Knapp wurde das Rennen erst danach – hier war jeder Punkt für die einzelnen Serien wertvoll, um ihre Platzierugen zu behaupten.

Bei Gleichstand zählt erst die Anzahl der Nennungen, dann die Anzahl der Platz 1-Nennungen. Und wenn das auch identisch ist, zählt, wer danach den höchsten Platz bekommen hat (also eine Serie mit einer 9-Punkte-Platzierung schlägt eine Serie, deren beste Bewertung eine 8-Punkte-Platzierung war).

Viel Spaß mit unserer Top 25 der besten Serien 2022!

Die besten Serien 2022 – Platz 25: Abbott Elementary

Abbott Elementary - S01 Trailer (English) HD

Wir starten mit einer entspannten Serie: Abbott Elementary hat es auf Platz 25 unserer Liste der besten Serien 2022 geschafft. Die Workplace-Comedy steht in der Tradition von Brooklyn Nine-Nine und erzählt mit sehr viel Herz und Humor von engagierten Lehrer:innen, die an der Abbott Elementary in Philadelphia unterrichten.

Abbott Elementary streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 24: Pachinko – Ein einfaches Lebe

Pachinko Ein einfaches Leben - S01 Trailer (Deutsch) HD

Okay, packt die Taschentücher aus, denn Pachinko – Ein einfaches Leben ist eine der emotionalsten Serien des Jahres. Über verschiedene Zeitebenen und Ländergrenzen hinweg erfahren wir die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie. Das Ergebnis ist eine aufwühlende Odyssee, die vier Generationen in einem großen Dialog (und den tollsten Opening Credits des Jahres) miteinander verbindet.

Pachinko streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2022 – Platz 23: Peacemaker

Peacemaker - S01 Trailer (Deutsch) HD

Letztes Jahr lieferte James Gunn mit The Suicide Squad seinen ersten DC-Film ab. Wer sein Liebling in der chaotischen Truppe ist? Das ist kein Geheimnis: Der grandios von John Cena verkörperte Peacemaker entpuppte sich als Szenendieb und bekam dieses Jahr seine eigene Serie spendiert. Diese geizt weder mit schwarzem Humor noch mit brutalen Bildern und hat die zweitbesten Opening Credits des Jahres.

Peacemaker streamt bei RTL+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 22: We Own This City

We Own This City - S01 Trailer (English) HD

David Simon und George Pelecanos haben gemeinsam schon an mehreren Serien-Meisterwerken gearbeitet, u.a. The Deuce, Treme und The Wire. Letztgenannte Serie dürfte die größte Inspiration für ihr neuestes Werk gewesen sein. We Own This City kehrt in die Straßen von Baltimore zurück und erzählt in sechs brillant geschriebenen Episoden von den fragwürdigen Machenschaften einer korrupten Polizeieinheit.

We Own This City streamt bei Wow *

Die besten Serien 2022 – Platz 21: Moon Knight

Moon Knight - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nicht nur DC, sondern auch Marvel hat es in die Top 25 der besten Serien 2022 geschafft. Moon Knight bringt Oscar Isaac und Ethan Hawke ins MCU und schreibt am Ende sogar ein Stück Marvel-Geschichte. Ein Stolpern durch Traumwelten, ein Verirren in der Wirklichkeit: Spätestens wenn die Nilpferd-Gottheit Taweret durch die Gegend stampft, entfesselt Moon Knight ein dimensionensprengendes Abenteuer.

Moon Knight streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 19: The Patient und Wednesday

Wednesday - S01 Trailer (Deutsch) HD

Um Platz 19 streiten sich zwei Serien mit gleicher Punktzahl: The Patient und Wednesday warten zudem beide mit düsteren Geschichten auf. Während in The Patient ein Psychologe (Steve Carell) von einem Serienkiller (Domhnall Gleeson) entführt wird, lässt uns Wednesday am Leben der titelgebenden Addams Family-Figur teilhaben, die brillant von Horrorkönigin Jenna Ortega verkörpert wird.

The Patient streamt bei Disney+ *, Wednesday streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 18: Pam & Tommy

Pam & Tommy - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Pam & Tommy dreht sich alles um die turbulente Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tommy Lee. Dazu kommt der Diebstahl eines privaten Sexvideos, das zu einem der prägenden Celebrity-Skandale der 1990er Jahre geworden ist. Denkwürdig ist Pam & Tommy vor allem aufgrund seiner Hauptdarsteller:innen: Lily James und Sebastian Stan geben in der achtteiligen Miniserie alles.

Pam & Tommy streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 17: 1883

1883 - S01 Trailer (English) HD

Das Yellowstone-Universum wird immer größer und darf auch in unserer Top-Liste nicht fehlen. Dieses Mal ist die Geschichte als Prequel angelegt und spielt im Jahr 1883. Wir folgen der Familie Dutton auf ihrer Reise durch die Great Plains, die eindrucksvoll gefilmt und mitreißend erzählt ist. Und das Beste: Mit 1923 steht der nächste Ableger des von Taylor Sheridan geschaffenen Serien-Franchise schon vor der Tür.

1883 streamt bei Paramount+

Die besten Serien 2022 – Platz 16: Irma Vep

Irma Vep - S01 Trailer (English) HD

Moment, Olivier Assayas dreht eine Serienversion seines Vampirfilms Irma Vep, der wiederum auf einem episodisch erzählten Stummfilm zurückzuführen ist? Ja, schon bei der Umschreibung der Irma Vep-Serie anno 2022 wird es kompliziert. Aber lasst euch nicht abschrecken: Alicia Vikander führt hier eine der aufregendsten Produktionen des Jahres an, die mit jeder weiteren Folge die Grenzen des Mediums austestet.

Irma Vep streamt bei Wow *

Die besten Serien 2022 – Platz 15: Peripherie

Peripherie - S01 Trailer (Deutsch)

Von Westworld mussten wir uns dieses Jahr verabschieden. Dafür startete eine andere von Lisa Joy und Jonathan Nolan produzierte Science-Fiction-Serie durch: Peripherie stellt sich eine nahe Zukunft vor, in der es die Gesellschaft dank des technologischen Fortschritts sehr weit gebracht hat. Als eine junge Frau (Chloë Grace Moretz) eine alternative Realität entdeckt, stößt sie jedoch auf eine düstere Wahrheit.

Peripherie streamt bei Amazon Prime *

Die besten Serien 2022 – Platz 14: The Rehearsal

The Rehearsal - S01 Trailer (English) HD

Irma Vep ist nicht die einzige Serie in dieser Liste, die Grenzen austestet. Auch The Rehearsal ist ein radikaler Entwurf von dem, was eine (Reality-/Comedy-)Serie sein kann. Nathan Fielder bereitet Menschen auf wichtige Momente in ihrem Leben vor, indem er diese bis ins kleinste Detail in authentischen Kulissen probt. Nach und nach verschwimmen die Grenzen: Was ist hier noch Probe? Und was längst Wirklichkeit?

The Rehersal streamt bei Wow *

Die besten Serien 2022 – Platz 13: For All Mankind, Staffel 3

For All Mankind - S03 Trailer (English) HD

Die 3. Staffel von For All Mankind geht noch einen Schritt weiter als die vorherigen: Es entwickelt sich ein Drama epischen Ausmaßes, das geschickt die Ereignisse auf der Erde mit denen im Weltraum in Verbindung setzt. Starke Figuren und herzzereißende Handlungsstränge: For All Mankind ist eine durch die Bank herausragend erzählte Serie.

For All Manking streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2022 – Platz 12: Only Murders in the Building, Staffel 2

Only Murders in the Bullding - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Hier wird es wieder gemütlicher, aber auch ein bisschen abgründig: Only Murders in the Building geht in die zweite Runde und wartet erneut mit einem verspielten Kriminalfall auf, der ein schockierendes Verbrechen mit jeder Menge Feel-Good-Vibes und True-Crime-Expertise verbindet. Der Schlüssel zum Erfolg sind nach wie vor die Stars. Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short begeistern als unschlagbares Trio.

Only Murders in the Building streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 11: The White Lotus, Staffel 2

The White Lotus - S02 Trailer (Deutsch) HD

The White Lotus war eine der größten Überraschungen 2021 und ging dieses Jahr großartig weiter. Obwohl fast der komplette Cast ausgetauscht und der Schauplatz gewechselt wurde, beweist Mike Whites bitterböse Satire, dass sie wunderbar als Anthologieserie funktioniert. Furchtbare Menschen in einem Urlaubsparadies, das sich in einem Albtraum verwandelt – bitte Staffel 3, jetzt sofort!

The White Lotus streamt bei Wow *

Die besten Serien 2022 – Platz 10: Heartstopper

Heartstopper - S01 Trailer (English) HD

Nach den vergifteten Dialogen von The White Lotus wird es höchste Zeit für aufrichtige Gefühle. Heartstopper hat davon jede Menge zu bieten. Die romantische Coming-of-Age-/Coming-out-Geschichte verwandelt die gleichnamige Graphic Novel von Alice Oseman in eine zutiefst berührende Serie. Wenn ihr einen Love, Victor- und All the Boys-Ersatz sucht, seid ihr bei Heartstopper genau richtig.

Heartstopper streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 9: Euphoria, Staffel 2

Euphoria - S02 Trailer (English) HD

Die nächste Coming-of-Age-Serie in dieser Liste fällt eine ganze Spur ungemütlicher aus. Euphoria reißt uns ein zweites Mal in den Abgrund der von Sam Levinson geschaffenen Welt, in der wir jeden Tag einen kleinen oder größeren Weltuntergang im Leben der Jugendlichen bezeugen können. Es gibt aktuell keine andere Serie mit einer vergleichbaren hypnotisierenden Sogkraft wie dieses Zendaya-Meisterwerk.

Euphoria streamt bei Wow *

Die besten Serien 2022 – Platz 8: Stranger Things, Staffel 4

Stranger Things S04 Volume 2 - Trailer (English) HD

Wir kommen zum ersten großen Serien-Blockbuster in dieser Liste: Stranger Things. Im Zuge der 4. Staffel zieht der Netflix-Überflieger alle Register und entfesselt ein gigantisches Sci-Fi-Horrorabenteuer voller Gänsehautmomente in Überlänge. Wir sind gespannt, wie die Duffer-Brüder diese außerordentliche Staffel übertreffen wollen und haben die wichtigsten Fragen für das Stranger Things-Finale notiert.

Stranger Things streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 7: The Boys, Staffel 3

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

Weder Marvel noch DC: Die beste Superheldenserie 2022 stammt aus dem Hause Amazon Prime. Einmal mehr beweist The Boys keine Gnade und stellt die Konventionen des Genres auf dem Kopf. Ein Reigen an verdorbenen Held:innen sorgt für beste Unterhaltung. The Boys ist eine freche, schonungslose Serie, die deutlich mehr zu bieten hat als der Schock und den Ekel, der auf den ersten Blick sichtbar ist.

The Boys streamt bei Amazon Prime *

Die besten Serien 2022 – Platz 6: Severance

Severance - S01 Trailer (Deutsch) HD

Severance beginnt mit der Klaustrophobie des Alltags und den Mechanismen der Bürokratie. Lange Gänge, viele Unterlagen: Die Hierarchien sind klar abgesteckt und dennoch versteht niemand diese sterilen Räume. Allen voran: Adam Scott, der sich durch dieses Labyrinth von Serie schlängelt und zunehmend droht, den Verstand zu verlieren. Elegant und verstörend bis zum großen Knall am Ende.



Severance streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2022 – Platz 5: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer 3 (Deutsch) HD

Der größte Serien-Blockbuster des Jahres entführt ins Zweite Zeitalter von Mittelerde und erzählt, was vor den Herr der Ringe- und Hobbit-Filmen passiert ist. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht betreibt einen unglaublichen Aufwand, um J.R.R. Tolkiens Welt auf den heimischen Bildschirmen zu neuem Leben zu erwecken und schenkt uns eine der tollsten Serienfiguren des Jahres: Morfydd Clarks Galadriel.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht streamt bei Amazon Prime *

Die besten Serien 2022 – Platz 4: Better Call Saul, Staffel 6

Better Call Saul - S06 Trailer (Englisch) HD

Das Serienjahr 2022 war vor allem von vielen neuen Serien-Blockbustern geprägt. Dazwischen verabschiedete sich eine der letzten großen Dramaserien, die in der Tradition von Die Sopranos und Mad Men stand: Better Call Saul. Nach sechs Staffeln hat der Breaking Bad-Ableger sein Ende gefunden, jedoch nicht als aufgeblasener Gangsterthriller, sondern als herzerreißende Liebesgeschichte.

Better Call Saul streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 3: The Bear: King of the Kitchen

The Bear - S01 Trailer (English) HD

The Bear: King of the Kitchen ist ein furioser Serienrausch, bei dem euch schwindelig wird. In den Räumen eines Restaurants in Chicago bezeugen wir hektische Handgriffe und Entscheidungen am laufenden Band. In jeder Episode ereignet sich die schlimmste Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Ein Entkommen ist unmöglich. The Bear reißt einen immer wieder zurück in das unfassbare Küchengeschehen.

The Bear streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 2: House of the Dragon

House of the Dragon - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

War Game of Thrones ein einmaliger Erfolg oder lässt sich die Reise nach Westeros wiederholen? House of the Dragon hat eindrucksvoll gezeigt, dass es in dem von George R.R. Martin geschaffenem Fantasy-Universum noch viele spannende Geschichten zu entdecken gibt. Drachen, Zeitsprünge und jede Menge Intrigen: Der Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryen ist ein waschechtes Serienepos.

House of the Dragon streamt bei Wow *

Die besten Serien 2022 – Platz 1: Andor

Andor - S01 Trailer (English) HD

2022 hatte sehr viel Star Wars zu bieten, von Obi-Wan Kenobi bis hin zu Geschichten der Jedi. Am Ende behauptete sich die Serie, die vermutlich die wenigsten auf dem Schirm hatten: Andor. Das aus Rogue One: A Star Wars Story hervorgegangene Spin-off ist ein Triumph auf allen Ebenen der Erzählkunst. Zwölf Episoden lang haben wir den Atem angehalten, obwohl wir genau wussten, wie die Geschichte endet.

Andor streamt bei Disney+ *

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Auch in unserem Podcast, Streamgestöber, blicken wir auf das Serienjahr 2022 zurück. Falls ihr noch mehr Tipps sucht, findet ihr nachfolgend die Top 22 der besten Serien 2022 in der Streamgestöber-Edition.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht wunern: Die Zusammenstellung der Serien unterschiedet sich von der Top 25, die aus der Zusammenarbeit von FILMSTARTS und Moviepilot entstanden ist. Mehr darüber erfahrt ihr im oben eingebundenen Podcast.



