500 Millionen Dollar-Deal: Netflix bringt im Oktober endlich eine der besten Sitcoms aller Zeiten

Netflix zeigt ab Oktober alle 9 Staffeln von Seinfeld. 500 Millionen US-Dollar hat sich der Streaming-Dienst die weltweiten Rechte an der wegweisenden Sitcom kosten lassen.

Es ist einer der größten Deals in der Netflix-Geschichte: Für 500 Millionen US-Dollar sicherte sich der Streaming-Gigant vor zwei Jahren die Vertriebsrechte für Seinfeld. Die von Larry David und Jerry Seinfeld geschaffene Sitcom wurde erstmals zwischen 1989 und 1998 in den USA ausgestrahlt und beeinflusste das Genre maßgeblich.

Alle Seinfeld-Staffeln in einer Box auf DVD bei Amazon Zu Amazon Fürs Heimkinoregal

Ohne Seinfeld hätte es Serien wie Friends nie gegeben. Der Einfluss der Sitcom, die sich vor allem durch ihren Humor auszeichnet, reicht bis zu Serien wie Arrested Development, Veep und The Office. Seinfeld landet regelmäßig auf Bestenlisten, etwa bei IndieWire und dem Rolling Stone . Jetzt kommt sie endlich zu Netflix.

Sitcom-Meisterwerk: Seinfeld ab Oktober bei Netflix

Ab dem 1. Oktober 2021 können wir in alle neun Staffeln von Seinfeld auf Netflix eintauchen und dieses Stück Seriengeschichte neu entdecken. Insgesamt 180 Episoden mit einer jeweiligen Lauflänge von rund 23 Minuten erwarten uns.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr noch nie von Seinfeld gehört oder noch nie eine Folge gesehen habt, könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer einen Eindruck vom speziellen Humor der Sitcom machen. Besonders spannend wird es, zu sehen, wie die Serie heutzutage aufgenommen wird. Auf Netflix kann Seinfeld beweisen, ob sie den Test der Zeit besteht.



Der Seinfeld-Trailer zur Netflix-Veröffentlichung:

Seinfeld - Netflix Teaser Trailer (English) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Jerry Seinfeld, der sich selbst spielt. Der Stand-up-Comedian lebt in New York und bahnt sich – mal mehr, mal weniger erfolgreich – seinen Weg durch den Alltag. Daraus ergeben sich amüsante Geschichten, die uns das Leben in der Metropole und seinen Freundeskreis näherbringen.

Podcast: Die besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an September-Highlights. Wir haben uns durch die gigantische Masse an Serienneustarts gewühlt und einige Empfehlungen zusammengefasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, ZDF, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 21 großen Highlights des Monats vor.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Seinfeld auf Netflix anschauen?