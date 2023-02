Neu bei Disney+ im März: Der brutalste Marvel-Film, ein Sci-Fi-Meisterwerk und Nachschub der besten Star Wars-Serie

Im März startet endlich die 3. Staffel des Star Wars-Hits The Mandalorian bei Disney+. Daneben dürfen sich Marvel-Fans auf knallharte Action mit den Punisher-Filmen freuen.

Im März 2023 geht die beste Star Wars-Serie bei Disney+ endlich in eine neue Runde. Direkt am ersten Tag des neuen Monats startet die 3. Staffel The Mandalorian bei dem Streaming-Dienst. Fans von erwachseneren Comic-Verfilmungen dürfen sich dagegen auf den brutalsten Marvel-Film Punisher: War Zone freuen, der mit ultra harter Action aufwartet.

Mit Ad Astra - Zu den Sternen kommt außerdem ein Sci-Fi-Meisterwerk zu dem Streaming-Dienst, das leider viel zu wenige gesehen haben. Wir stellen euch alle neuen Filme und Serien bei Disney+ im März 2023 vor.

Schaut hier noch einen Trailer zu Punisher: War Zone:

Punisher War Zone - Trailer (Deutsch) HD

Ab dem 1. März 2023 bei Disney+

Ab dem 3. März 2023 bei Disney+

Ab dem 8. März 2023 bei Disney+

Ab dem 15. März 2023 bei Disney+

Mach den Unterschied mit Robin Roberts - Staffel 2



Ab dem 17. März 2023 bei Disney+

The Punisher

Boston Strangler



Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman



Ab dem 22. März 2023 bei Disney+

Grown-ish - Staffel 5



Der Bergdoktor - Staffel 15

Schmugglern auf der Spur - Staffel 3

Ab dem 24. März 2023 bei Disney+

Ab dem 30. März 2023 bei Disney+

RapCaviar präsentiert - Staffel 1



Ab dem 31. März 2023 bei Disney+

