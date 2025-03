Neu bei Disney+: Richtig gutes Sci-Fi-Abenteuer über Post-Apokalypse voller unglaublicher Ideen

Sci-Fi kann so vielseitig sein. Doch die unglaubliche Mischung an Ideen, Genres und Bildern, die euch seit Neuestem im Stream bei Disney+ erwartet, ist wirklich etwas Besonderes.

Gerade ist ein wahrlich abgefahrener Sci-Fi-Film mit einem der Stars aus Stranger Things im Streaming gestartet und begeistert mit einzigartigen Ideen, Retro-Postapokalypse und grandioser Musik. Nein, die Rede ist nicht vom teuersten Netflix-Film The Electric State, den wir bereits im Stream-Gestöber genau unter die Lupe genommen haben. Wir sprechen von etwas ganz anderem.

Klammheimlich startete nämlich am 20. März ein wildes, dystopisches Abenteuer auf Disney+, der ebenfalls all diese Elemente beinhaltet, sich aber fundamental anfühlt. O'Dessa mit Sadie Sink mischt gekonnt Cyberpunk, Retro-Look, Mad Max-Gefühl und überraschenderweise Musical und Country zu einem einzigartigen Erlebnis zusammen.

In O’Dessa bei Disney+ muss eine junge Musikerin um das Schicksal einer sterbenden Welt kämpfen

O’Dessa (Sink) kennt nicht viel mehr als ihr kleines Bauernhaus, ihre Mutter und ihre selbstgezimmerte Gitarre. In der endlosen Prärie einer halbtoten Welt leben die beiden von ein wenig Musik und der Erinnerung an eine bessere Zeit, als O’Dessas Vater noch lebte. Als die Mutter stirbt, macht sich O’Dessa auf, ihre Musik mit der Welt zu teilen.

Doch die Welt und vor allem die Menschen darin sind so viel brutaler und kälter, als sie je hätte ahnen können. In der großen Stadt erwartet sie nichts als Abweisung und Gewalt. Die Bevölkerung steht im Bann des großen Fernsehmoguls Plutonovich. Wer seinem Dogma nicht folgen will, erleidet schreckliche Konsequenzen und wird vor laufender Kamera bestraft.

Der einzige, der O’Dessa zu verstehen scheint, ist der Sänger und Nachtclub-Tänzer Euri (Kelvin Harrison Jr.). Er verliebt sich nicht nur in ihre Musik, sondern auch sie selbst. Die beiden träumen von einer besseren Zukunft – doch Plutonovich macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Es liegt allein an O’Dessa und ihrem Talent, ihre Liebe, ihre Träume und vielleicht sogar die Welt zu retten.

O’Dessa ist ein stark inszeniertes Feuerwerk an Ideen, Musik und wilder Science Fiction

In O’Dessa trifft Mad Max auf Country-Musical und einen angenehm handgemachten Retro-Look voller Neonreklame, Röhrenfernseher und verrauchter Bars. Hier drin stecken unglaublich viele abgedrehte und kreative kleine Details. Jedes Bild strotzt vor Dingen, die es zu entdecken gilt. Der Film hätte so auch praktisch 1:1 in den 80er Jahren entstehen können und wäre heute Kult.

Dabei versteht der Film genau, wie Musical gehen muss. Geschichte, Charaktere, und vor allem die wundervoll aufspielende Sink werden getrieben von der Macht der Musik. Das mag nach Klischee klingen. Doch vermischt mit dem bitteren Geschmack der Postapokalypse und dem surrealen Schimmer der verträumten Inszenierung ergibt das ein ganz bezaubernd-melancholisches Sci-Fi-Märchen.

Ja, vielleicht ist O’Dessa ein bisschen kitschig. Ein bisschen überromantisch und gleichzeitig Groschenroman-dystopisch. Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Transportiert so viel Positives und Hoffnungsvolles. Er strotzt vor Ideen und Liebe zum Geschichtenerzählen. O’Dessa ist garantiert anders als aller Sci-Fi der letzten Jahre. Garantiert ganz sie selbst. Und garantiert unterhaltsam.

Wer schon immer sehen wollte, wie Cyberpunk mit Country-Einschlag aussehen kann, sollte unbedingt bei Disney+ vorbeischauen und O’Dessa einschalten.

