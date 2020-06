Neu bei Netflix: Alle 13 Filme und Serien der Woche

Diese Woche bietet Netflix seinen Abonnenten wieder ein bunt gemischtes Programm an Filmen und Serien. Zu den Highlights zählen eine Komödie über den Eurovision Song Contest und die 3. Staffel Dark.

Auch wenn das neue Programm in dieser Woche bei Netflix nicht gerade riesig ausfällt, bekommen Abonnenten wieder einige Highlights aus dem Film- und Serienbereich geboten. Am meisten dürften sich viele Serienfans auf die finale 3. Staffel der deutschen Mystery-Serie Dark freuen, die garantiert noch einmal viele Köpfe zum Rauchen oder Platzen bringen wird.

Für Fans älterer Serien hat Netflix außerdem alle Staffeln des Kult-Actionthrillers 24 ins Programm aufgenommen. Die packende Serie rund um Spezialagent Jack Bauer (Kiefer Sutherland) schreit förmlich nach einem atemlosen Binge-Marathon.

Komödienfans und vor allem diejenigen, die von Will Ferrells grandios verschrobenem Gaga-Humor nicht genug kriegen, dürfen sich über die Eurovision Song Contest-Parodie Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga freuen.

Diese Auflistung der neuen Filme und Serien bei Netflix ist. Immer wieder überrascht der Streamingdienst seine Abonnenten beispielsweise an den Wochenenden mit unangekündigten, zusätzlichen Inhalten, die wir im Vorfeld nicht berücksichtigen können.

In der kürzeren Podcast-Folge sprechen die Dark-Fans Andrea und Max darüber, was die erste deutsche Netflix-Serie so besonders macht und über den Versuch, den Überblick zu behalten.



