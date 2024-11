Neu bei Netflix: Die härteste Ein-Mann-Armee seit Rambo

Im Action-Film Sisu muss ein finnischer Rambo Gold und Leben gegen Eindringlinge verteidigen. Der blutige Kracher streamt jetzt neu bei Netflix.

Schnörkellos, brutal und todernst ist der finnische Action-Film Sisu, in dem ein Goldgräber gegen eine Horde von Nazis antritt. Bei Netflix könnt ihr den Film von Jalmari Helander (Rare Exports - Eine Weihnachtsgeschichte) jetzt streamen, der euch ins brutale Treiben im Lappland des Jahres 1944 entführt.

Neu bei Netflix: Darum geht's in dem Action-Film Sisu

Im hohen Norden Finnlands gräbt ein graubärtiger Mann (Jorma Tommila) in der Erde. Seine einzige Gesellschaft in den Ebenen Lapplands sind ein unerlaubt süßer Hund und ein Pferd. Eines Tages schlägt seine unermüdliche Spitzhacke auf eine Goldader im Boden. Er ist reich. Würde um ihn herum nicht ein Krieg toben, könnte er gedankenlos in den Sonnenuntergang reiten.

Es ist der Lapplandkrieg, der 1944 über den Norden Finnlands herzieht. Die Deutschen, ehemals Verbündete der Finnen, sollen auf Befehl der Sowjetunion aus dem Land vertrieben werden. Sie hinterlassen verbrannte Erde, gesprengte Brücken, zerstörte Dörfer.

Der Mann, der mit seinem Gold durch die Weite reitet wie ein Glücksritter im Wilden Westen, trifft auf Überbleibsel der SS. Als sie entdecken, dass er Gold transportiert, wittern sie ihre Chance: Zuhause, so der Obersturmführer (Aksel Hennie), würden sie für ihre Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen. Das Gold ist ihr Ausweg.

Warum sich Sisu nicht nur für Tarantino- und Stallone-Fans lohnt

Sisu lief bereits 2022 beim Filmfestival in Sitges, wo er mit seiner kargen Story, dem spezifisch finnischen Einschlag und der harten Action überzeugte. Zwar erinnert der Film an Tarantinos Inglourious Basterds und Sylvester Stallones Rambo. Sisu unterhält auch Welten besser als Slys letzter Einsatz Rambo: Last Blood. Trotzdem entwickelt sich der Action-Film im Flachland schnell zu einem ganz eigensinnigen, wortkargen Biest. Genau wie sein Held.

Sisu startete im Mai 2023 in den deutschen Kinos und streamt jetzt erstmals im Angebot von Netflix. Alternativ könnt ihr den Film bei den gängigen Anbietern kaufen und leihen.

Dieser Artikel erschien in veränderter Form erstmals zur Trailer-Veröffentlichung im Februar 2023.