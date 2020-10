Fantasy-Horror und Sci-Fi bei Netflix: Alle 14 neuen Filme und Serien der Woche

Auch diese Woche gibt es wieder einige neue Filme und Serien bei Netflix für Abonnenten zu entdecken. Wir zeigen euch alle Titel in der Übersicht.

Für Film- und Serienfans hat Netflix diese Woche einige neue Titel ins Angebot genommen. Der größte Film der Woche ist Aaron Sorkins The Trial of the Chicago 7. Darin wird die wahre Geschichte von Protesten aus dem Jahr 1968 mit einem gewaltigen Ensemble (unter anderem Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen und Michael Keaton) aufgerollt.

Für Harry Potter-Liebhaber kann sich ein Blick auf A Babysitter's Guide To Monster Hunting lohnen. In der familienfreundlichen Fantasykomödie spielt Malfoy-Star Tom Felton eine Figur, die wiederum wie der zerzauste Sirius Black aus J.K. Rowlings Universum aussieht.

Schaut euch den Trailer zu A Babysitter's Guide To Monster Hunting an!

A Babysitter’s Guide To Monster Hunting - Trailer (Deutsch) HD

Wer statt Filme lieber Serien schaut, kann diese Woche bei Netflix zum Beispiel die 1. Staffel von La Révolution streamen. In dem wilden Mix aus Geschichtsstunde und Fantasy-Horror sorgt ein mysteriöses Virus dafür, dass der Adel auf die einfache Bevölkerung losgeht.

Sci-Fi-Fans dürfen sich dagegen über die Fortsetzung von Star Trek: Discovery freuen. Jede Woche veröffentlicht Netflix ab sofort eine neue Folge der 3. Staffel.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Abgeschnitten

The Lego Movie 2

Die Oktonauten und das Great Barrier Reef



Blackpink: Light Up the Sky

A Babysitter's Guide to Monster Hunting

Love Like the Falling Rain

Die drei Tode der Marisela Escobedo



The Trial of the Chicago 7

Rettung für Roona

Neue Serien bei Netflix diese Woche

The Cabin with Bert Kreischer - Staffel 1

Social Distance - Staffel 1

La Révolution - Staffel 1

Grand Army - Staffel 1

Star Trek: Discovery - Staffel 3 (eine neue Folge im Wochentakt)

Wie jede Woche ist unsere Liste nicht unbedingt final. Häufig überrascht Netflix Abonnenten noch mit Titeln, die nicht vorab angekündigt worden sind.

Was schaut ihr am Wochenende bei Netflix?