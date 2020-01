Neu bei Netflix: Diese 19 Filme und Serien retten euer Wochenende

Vor allem für Serienfreunde hält Netflix diese Woche viel Neues bereit, doch damit nicht genug: Kürzlich erschien ein neuer Film von Kultregisseur David Lynch.

Na, was hat er bloß getan? Hat dieser kleine Affe tatsächlich einen Mord verübt? 17 Minuten geht das soghafte Verhörspiel What Did Jack Do? von Kultregisseur David Lynch, der u.a. für die Fernsehserie Twin Peaks und Filme wie Mulholland Drive, Inland Empire und Blue Velvet bekannt ist. In dieser Woche erschien sein neuster Kurzfilm überraschend bei Netflix, nachdem er schon im November 2017 sein Debüt in Paris feierte.

Unterdessen hat der Streaming-Anbieter besonders im Serienbereich aufgestockt. Zu den Neuzugängen zählen hierbei etwa der dritte Teil der übernatürlichen Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina, die 4. Staffel der Sitcom The Ranch sowie die neue Sci-Fi-Horrorserie October Faction.

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über alle neuen Filme, Serien und Shows bei Netflix dieser Woche.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Alle neuen Shows bei Netflix diese Woche

ab sofort: Fortune Feimster: Sweet & Salty

ab 26.01.: Vir Das: For India

Was schaut ihr dieses Wochenende bei Netflix?