Neu bei Netflix: Ein verstörend schöner Horror-Film, der bis zum rasanten Ende packt

Bei dem Streaming-Dienst Netflix gibt es jetzt einen einzigartigen Horror-Film, dessen Bilder so erschreckend wie erhaben sind. Und zwar bis zum atemlosen Finale.

Es gibt Filme, an denen man sich kaum sattsehen kann. Und traut sich dennoch kaum, hinzuschauen. A Cure for Wellness ist so ein Film. Der geheimnisvolle Mystery-Horror-Schocker von Fluch der Karibik-Schöpfer Gore Verbinski erzählt die gruselige Geschichte eines einsamen Bergschlosses in betörend schönen Bildern, die gleichzeitig verstören bis zum Schluss. Das Grauen könnt ihr jetzt bei Netflix im Abo streamen.

Streaming-Tipp bei Netflix: A Cure for Wellness verstört mit betörend schönen Bildern

A Cure for Wellness klingt ein wenig wie eine Dracula-Abwandlung: Der New Yorker Broker Lockhart (Dane DeHaan) soll einen seiner Chefs aus einem geheimnisvollen Wellness-Ressort in den Schweizer Alpen holen. Von dem ist dort keine Spur zu entdecken, doch in der monströsen Burgkulisse trifft er auf den leitenden Arzt Dr. Volmer (Jason Isaacs). Dessen Behandlungsmethoden scheinen dem jungen Mann sehr eigenwillig. Und als er auf dem Weg zurück ins Dorf verunglückt, wird er zur Heilung ausgerechnet im Ressort untergebracht.

Schaut euch den Trailer zu A Cure for Wellness an:

A Cure for Wellness - Trailer 3 (Deutsch) HD

Auch wenn Lockhart an Jonathan Harker und die Alpen an die Kapaten erinnern, entfaltet A Cure for Wellness bald seinen ganz eigenen Sog. Ein unglaublich detailverliebt durchkomponiertes Bild aus Burg-Panorama, düsteren Treppen, altehrwürdigen Zimmern, Kesseln, Glaspipetten und Schläuchen schafft eine dichte Atmosphäre, die sich an die Tradition des Gothic Horros anlehnt. Neben Verbinski haben Kameramann Bojan Bazelli (Ring) und die Ausstattung um Eve Stewart (The King's Speech) ganze Arbeit geleistet.

Das gilt auch für den Cast, der die an gruseligen Geheimnissen reiche Story zu einem fulminanten Finale führt. DeHaans verstörter Angestellter ist für Isaacs herablassend väterlichen Arzt das willkommene Fressen. Großen Eindruck macht außerdem Mia Goth (MaXXXine) als mysteriöse Bewohnerin der Burg.

Verbinski hat diese Elemente zu einzigartigem Horror zusammengeschmiedet, der insbesondere Fans historischen Grusels gefallen wird. Erfolg war dem Film an Kinokassen (Boxofficemojo ) und bei der Kritik (via Metacritic ) leider nicht beschieden.

Von dem verstörend schönen Anblick von A Cure of Wellness können sich jetzt alle auf Netflix überzeugen. Ab sofort könnt ihr den Film dort im Streaming-Abo schauen.