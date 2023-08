Neu bei Netflix: Einer der besten Filme der 90er und danach könnt ihr gleich das Remake aus dem letzten Jahr streamen

In 140 Minuten durchlebt Tom Hanks die Höhen und Tiefen der US-Geschichte. Seit kurzem könnt ihr das 90er-Jahre-Meisterwerk und sein frisches Remake bei Netflix schauen.

Tom Hanks hält sich seit Tagen mit dem Remake Ein Mann namens Otto in der Top 10 beim Streaming-Anbieter Netflix. Wer noch mehr Zeit mit "America's Dad" verbringen will, kann nun einen seiner größten Erfolge bei dem Streaming-Dienst nachholen. Forrest Gump brachte Hanks seinen zweiten Oscar-Gewinn ein und spülte weltweit das zehnfache seines Budgets in die Kassen. Vor wenigen Jahren wagte sich jemand an eine Neuverfilmung.



In Forrest Gump wird Tom Hanks zum Sport-Star und Kriegshelden

Forrest Gump basiert auf dem gleichnamigen Roman von Winston Groom. Hanks spielt den Titelhelden, der in einfachen Verhältnissen in den Südstaaten der USA geboren wird und wegen seiner eingeschränkten Intelligenz und Skoliose als Außenseiter gilt. Nur Mitschülerin Jenny schenkt ihm Aufmerksamkeit und die beiden werden beste Freunde.

Angespornt von seiner Mutter und der wachsenden Liebe zu Jenny beginnt Forrest eine Reise durch die US-amerikanische Geschichte des 20. Jahrhunderts, in deren Verlauf er zum Football-Star, Ping Pong-Champion und Kriegshelden wird und den Weg realer Größen kreuzt.

Paramount Forrest Gump

Forrest Gump erzählt nicht nur eine berührende wie sentimentale und witzige Geschichte. Der Film war wegweisend im subtilen Einsatz digitaler Effekte. Die ermöglichten die Darstellung des im Vietnamkrieg versehrten Lieutenant Dan (Gary Sinise) und integrierten Tom Hanks in echte Dokumentaraufnahmen.

1994 startete der Film im Kino. Er spielte erstaunliche 678 Millionen Dollar ein, was mit Rücksicht auf die Inflationsrate heute rund 1,4 Milliarden Dollar entsprechen würde. Sechs Academy Awards und einen historischen Sieg für Hanks gab es obendrauf. Er war nämlich erst der zweite Schauspieler nach Spencer Tracy, der in zwei Jahren hintereinander den Oscar für den Besten Hauptdarsteller erhielt (zuvor hatte er für Philadelphia gewonnen).

Das Remake mit Aamir Khan wurde 2022 veröffentlicht

2018 machte sich der indische Superstar Aamir Khan (3 Idiots) an ein Remake von Forrest Gump. 2022 erschien der Film in den deutschen Kinos. Khan spielt darin Laal Singh Chaddha, der ähnlich wie Forrest zum Zeugen bedeutender Ereignisse der indischen Geschichte wird.

Laal Singh Chaddha - Trailer (English Subs) HD

Im Gegensatz zu Forrest Gump enttäuschte das indische Remake aber an den Kinokassen und spielte nicht einmal sein Budget wieder ein. Falls du einen Blick riskieren willst: Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes hat der Film derzeit einen okayen Schnitt von 66 Prozent überwiegend positiver Kritiken.

Bei Netflix kannst du Forrest Gump und sein Remake schauen

Forrest Gump gehört seit dieser Woche zum Katalog von Netflix. Alternativ könnt ihr den Film von Robert Zemeckis im Abonnement von Paramount+ streamen. Das Remake Laal Singh Chaddha ist ausschließlich bei Netflix verfügbar.