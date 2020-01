Neu bei Netflix: Einer der größten Til Schweiger-Flops

Mit zahlreichen Filmen lockte Til Schweiger ein Millionenpublikum ins Kino. Sein 2018 gestarteter und nun bei Netflix verfügbarer Hot Dog gehörte jedoch nicht dazu.

Er ist so etwas wie Deutschlands kontrovers belächelter Besuchermagnet. Vor zwei Jahren allerdings half alle Anziehungskraft nur wenig. Hot Dog avancierte gerade im Vergleich zu anderen Produktionen zu einem der besucherschwächsten Filme mit Til Schweiger. In der Komödie ist er an der Seite von Matthias Schweighöfer zu sehen, die gemeinsam ein Ermittlergespann auf der Suche nach der entführten Tochter eines Botschafters bilden.

Zum Start auf Netflix sagen wir euch, wie Hot Dog an den hiesigen Kinokassen ankam und wie sich Streifen im Vergleich zu anderen Til Schweiger-Auftritten schlug.

Vom Winde verweht: Hot Dog schleppte sich aus den Startlöchern

Schon der Start Anfang 2018 fiel im Vergleich schleppend aus. An seinem Debütwochenende kam Hot Dog auf 150.000 Zuschauer. Zum Vergleich: Zweiohrküken (2009) und Kokowääh (2011) brachten es zum Auftakt auf gut 864.000 bzw. fast 838.000 Besucher, Honig im Kopf lockte 2014 direkt mehr als 678.000 Menschen vor die große Leinwand.

Zwar hat sich die Filmlandschaft seit jeher durch die massive Präsenz von Streaming-Anbietern à la Netflix weiter verändert. Auch sei auf den möglichen Wetterfaktor hingewiesen: Zum Kinostart von Hot Dog toste gerade Sturmtief Friederike über Deutschland und weite Teile Europas hinweg. Gleichwohl sind die Unterschiede im Hinblick auf die oben genannten Til Schweiger-Filme enorm.

Laues Lüftchen: Hot Dog konnte nicht an frühere Til Schweiger-Erfolge anknüpfen

Hinzu kommt, dass Hot Dog auch im Nachlauf eher lauwarm lief. Der besucherstärkste Film mit Til Schweiger war Honig im Kopf (knapp 7,24 Millionen Zuschauer), bei dem er zudem Regie führte und am Drehbuch mitschrieb. Auf den Folgeplätzen liegen derzeit Keinohrhasen (6,28 Millionen Zuschauer) aus dem Jahre 2007 und Kokowääh mit rund 4,3 Millionen Besucher.

Hot Dog konnte an diese Zahlen bei Weitem nicht anknüpfen. Laut InsideKino landete das Buddy-Movie nach Besuchern auf Platz 55 der meistgesehenen Kinofilme 2018 in Deutschland. Demnach gingen etwas mehr als 500.000 Zuschauer für die Komödie in die Lichtspielhäuser.

Zuletzt war Til Schweiger übrigens zum sechsten Mal im Tatort als Ermittler Nick Tschiller zu sehen. Die Episode mit dem Titel Tschill Out wurde erstmals am 5. Januar 2020 ausgestrahlt.

