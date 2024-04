Neu bei Netflix: Geniale Action-Kult-Trilogie, die man einfach gesehen haben muss (und bald kommt sogar Teil 4)

Heute richten wir die Scheinwerfer auf eine Action-Filmreihe bei Netflix, die die 80er und die Karriere ihres Stars nachhaltig geprägt hat. Und dieses Jahr sogar einen 4. Teil erhalten wird.

Vielleicht verdient nicht unbedingt jeder Film, der heutzutage als "Kultfilm" bezeichnet wird, diesen Titel auch wirklich. Doch manche Reihen haben sich diese Auszeichnung hart erarbeitet: Seit Jahrzehnten strapazieren sie die Lachmuskeln mehrerer Generationen, haben sich mit denkwürdiger Action in die Herzen ihres Publikums gespielt und Figuren für die Ewigkeit geschaffen.

Zu ebendiesen Filmen zählt ganz ohne Frage auch die Beverly Hills-Cop-Reihe, die mit Axel Foley eine der ersten und vielleicht besten Eddie Murphy-Rollen überhaupt schuf. Die dreiteilige Reihe aus Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall, Beverly Hills Cop II und Beverly Hills Cop III besitzt sogar eine derartige Strahlkraft, dass sie dieses Jahr ganze 30 Jahre später eine Netflix-Fortsetzung erhält: Beverly Hills Cop: Axel F.

Wer vor deren Start noch einmal alle vorigen Filme in Ruhe genießen will, hat jetzt Glück: Ab sofort ist bei Netflix die gesamte Trilogie im Streaming-Abo verfügbar und steht zum Bingen bereit.

In Beverly Hills Cop lässt sich Eddie Murphy als ungewöhnlicher Ermittler der Extraklasse einfach nie unterkriegen

"Alles nach Vorschrift" ist ein Satz, den Axel Foley (Eddie Murphy) eher selten in den Mund nimmt – oder sich zu Herzen nimmt. Er hat so eine eigene Art, Ermittlungen voranzutreiben und denkt auch nicht unbedingt immer in den geordneten Bahnen von Bürokratie und Rangordnung. Sehr zum Leidwesen seiner Vorgesetzten, als wieder einmal ein Festnahmeversuch nach hinten losgeht.

Paramount Eddie Murphy in Beverly Hills Cop II

Als eines Tages ein alter Freund von Axel von zwei Profikillern ermordet wird, kann und will Axel sich natürlich nicht aus dem Fall raushalten. Gegen ein Verbot nimmt er die Spur auf, die ihn von Detroit nach Beverly Hills führt – wo er prompt mit den örtlichen Autoritäten aneinandergerät. Doch mit smarten und gewinnenden Art schafft Axel es auch, das Haifischbecken Beverly Hills irgendwie zu überleben.

Einige Zeit später eilt Murphys Kultfigur dann ohne zu Zögern seinen im ersten Beverly Hills-Fall gefundenen Freunden Taggart (John Ashton) und Rosewood (Judge Reinhold) zu Hilfe. Die haben sich in Axels Welt der Grauzonen begeben und benötigen seine unkonventionellen Methoden. Und für eine dritte Zusammenarbeit im Freizeitpark Wonderworld macht Axel gern noch einmal die Reise von Detroit nach L.A.

Die Beverly Hills Cop-Reihe auf Netflix bleibt Kult – und wird fortgesetzt

Wer an Eddie Murphy denkt, denkt früher oder später unweigerlich auch an Axel F. Ebenso wie sich das gleichnamige Filmthema und der unverwechselbare 80er-Synthesizer-Sound bei Generationen von Fans in die Hirnwindungen eingebrannt hat. Die Beverly Hills Cop-Reihe atmet und lebt 80er-Jahre Charme und eine tiefe Liebe zur Cop-Komödie.

Paramount Pictures Germany Beverly Hills Cop: Axel F.

Der Beverly Hills Cop ist für viele zur Definition von Coolness geworden. Kein Wunder also, dass Netflix sich schließlich entschied, der Reihe noch einen vierten Teil hinzuzufügen. Beverly Hills Cop: Axel F. soll noch diesen Sommer bei Netflix starten, also rund 40 Jahre nach dem Erfolg des ersten Films der Reihe. Inzwischen gibt es endlich auch einen ersten Trailer für die Fortsetzung.

Dabei wird es ein Wiedersehen mit mehreren vertrauten Gesichtern geben. Neben Zugpferd Eddie Murphy sind auch Judge Reinhold und John Ashton wieder mit von der Partie, wie auch Axels Detroiter Kollege Paul Reiser. Joseph Gordon-Levitt bringt seinerseits frischen Wind mit ins Team, und mit Footloose-Star Kevin Bacon ist eine weitere 80er-Ikone mit an Bord.

Für einen ganzen Beverly Hills Cop-Marathon müsst ihr ab heute nur Netflix aufrufen und könnt alle bisherigen Teile streamen. Für Teil 4 heißt es noch ein wenig warten. Der Film startet am 3. Juli bei Netflix.