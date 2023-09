Neu bei Netflix: Großartige Sci-Fi-Reihe mit 4 (!) Filmen, deren Neustart 2019 katastrophal scheiterte

Bei Netflix könnt ihr jetzt eins der beliebtesten Sci-Fi-Universen komplett streamen. Das Problem: Der letzte Teil der Reihe scheiterte krachend. Geht es noch weiter?

Seit 1997 jagt das Duo Agent K (Tommy Lee Jones) und Agent J (Will Smith) Aliens und geht außerirdischen Verschwörungen auf der Erde nach. Zuletzt versuchten sich Chris Hemsworth und Tessa Thompson an einem Neustart. Das Men in Black-Universum könnt ihr seit kurzem bei Netflix entdecken.

Men in Black bei Netflix: Die 4 Filme und ihre Handlung im Kurzüberblick

Men in Black (1997): Agent K und Agent J lernen sich kennen. Gemeinsam jagen sie das Kakerlaken-Wesen "Edgar" (Vincent D’Onofrio).

Men In Black 2 (2002): Agent K und Agent J nehmen es mit der Gestaltwandlerin Serleena (Lara Flynn Boyle) auf.

Men in Black 3 (2012): Agent J reist in die Vergangenheit, um seinen Freund und Partner vor einer verheerenden Entscheidung zu bewahren.

Men in Black: International (2019): Der Neustart der Reihe mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson als Agenten-Duo. Sie müssen einen Maulwurf innerhalb der Organisation entlarven.

Mehr zum Thema:

Hat der Flop von Men in Black 4 die Reihe für immer zerstört?

Sony Eine der berühmtesten Men in Black-Szenen

Die Marvel-Stars Hemsworth und Thompson sollten mit ihrer in Thor 3 erprobten Chemie das Loch stopfen, das Agent K (Tommy Lee Jones) und J hinterlassen hatten. Es blieb beim Versuch.

Der Film spielte nur 254 Mio. Dollar ein – bei geschätzten Gesamtkosten von 220 Millionen Dollar. Es war das mit Abstand schlechteste Ergebnis der Reihe:

Der Reboot war krachend gescheitert und das erstickt bis heute Pläne im Keim, die Reihe fortzusetzen. Die einzige Möglichkeit, das Franchise wiederzubeleben: Will Smith (und bestenfalls Tommy Lee Jones) müsste für einen neuen Film zurückkehren. Pläne in die Richtung sind aber nicht bekannt.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr

Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.