Neu bei Netflix: Großes Gangster-Finale, Adam Sandler-Rückkehr und 27 weitere Filme und Serien

Was ist diese Woche neu bei Netflix? Wir haben die Neuerscheinungen im Film- und Serienbereich zusammengetragen. Mit dabei ist u.a. Hustle, der neue Film von Adam Sandler.

Wenn wir uns die Netflix-Originale der Woche anschauen, fallen viele Comedy-Specials ins Auge. Auch darüber hinaus hat der Streaming-Dienst ein paar spannende Sachen zu bieten. Der größte Neustart ist Hustle. In dem Sportdrama spielt Adam Sandler nach Der schwarze Diamant bereits seine zweite ernste Filmrolle in kurzer Zeit.

Bei den Serien punktet Netflix mit der finalen Staffel des Gangsterdramas Peaky Blinders – Gangs of Birmingham. Gelingt es Thomas Shelby, sein Imperium verteidigen oder wird es untergehen? Bevor der abschließende Peaky Blinders-Film mit Cillian Murphy erscheint, könnt ihr jetzt in die letzten Episoden der Serie bei Netflix eintauchen.

In der spanischen Netflix-Serie Rein privat erfährt derweil Haus des Geldes-Star Itziar Ituño einen absoluten Albtraum als Politikerin: Ein geleaktes Sexvideo droht, ihre Karriere zu zerstören. Falls ihr trotz Sonne einen Binge-Marathon starten wollt: Der achtteilige Polit-Thriller verspricht jede Menge Spannung und Intrigen.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer kann es sein, dass Netflix spontan noch weitere Filme und Serien in sein Angebot aufnimmt, die zuvor nicht angekündigt wurden.



Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was schaut ihr euch am Wochenende bei Netflix an?