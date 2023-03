Neu bei Netflix: Nicht länger verbotener Horror-Schocker, Leonardo DiCaprio-Triumpf und 30 weitere Filme und Serien

Die neue Woche bringt neue Filme und Serien, die zum Netflix-Programm stoßen. Diesmal sind unter anderem ein Leonardo DiCaprio-Highlight sowie ein bis vor Kurzem noch indizierter Horror-Highlight dabei.

Der März bei Netflix hat das Programm der letzten Woche wieder um eine neue Film- und Serien-Auswahl aufgestockt. Wir haben euch die Neustarts zusammengetragen, die von Staffel 4-Finale der Serienkilller-Serie You bis zu Leonardo DiCaprios Oscar-Gewinner-Film The Revenant - Der Rückkehrer reichen.

Netflix-Highlights diese Woche: Leonardo DiCaprio, Idris Elba & Meryl Streep

The Revenant - Trailer (Deutsch) HD

Wer schlagfertig-bissige Stoffe liebt, kommt bei dem schwarzen Familientreffen von Im August in Osage County voll auf seine Kosten, wo Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor und viele weitere Stars zur Besetzung gehören.



Krimi-Fans dürfen sich außerdem über eine Rückkehr nach 4 Jahren freuen, denn die Serie Luther mit Idris Elba erhält bei Netflix die Film-Fortsetzung Luther: The Fallen Sun.

Luther: The Fallen Sun - Trailer (Deutsch) HD

Der einst verbotene Horror von Tenebrae jetzt bei Netflix

Dario Argentos Horror-Kultfilm Tenebrae über einen von einem Serienkiller verfolgten US-Autor in Rom verstörte zu seinem Erscheinen im Jahr 1982 das Publikum mit aufgeschlitzten Kehlen und weiteren Gewalt-Darstellungen. Das Werk gilt mit durchschnittlich einem Mord alles zehn Minuten als einer der heftigsten Filme des Regisseurs und wurden in unterschiedlichsten Ländern zensiert oder ganz verboten. In Deutschland war Tenebrae ab 1987 beschlagnahmt, wobei die Indizierung erst im letzten Sommer 2022 wieder aufgehoben wurde.

Tenebrae - Trailer (Deutsch) HD

Alle 20 neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle 12 neuen Serien bei Netflix diese Woche





