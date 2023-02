Neu bei Netflix im März: Heiß erwarteter Action-Kracher für John Wick-Fans und 45 Serien-Staffeln

Das Streaming-Programm von Netflix wird im März durch viele neue Filme und Serien erweitert. Hier findet ihr die Übersicht aller Neuzugänge und Highlights.

Im März wandern wieder zahlreiche neue Filme und Serien ins Streaming-Angebot von Netflix. Egal vob Fantasy-Epos, Action-Knaller: unter den spannenden Neuheiten sollte für jeden etwas dabei sein. Hier findet ihr die Übersicht über alle neuen Filmen und Serien bei Netflix im Februar.

Neu bei Netflix: Action-Highlight, Fanatasy-Rückkehr und Serienkiller-Nachschub

Im März fährt Netflix ein aufregendes Film-Programm auf. Freut euch unter anderem auf Murder Mystery 2 mit Adam Sandler und Jennifer Aniston, die in ein weiteres turbulentes Krimiabenteuer verstrickt werden. Weitere Highlights sind die Film-Fortsetzung der beliebten Thriller-Serie Luther sowie ein packendes Action-Spektakel mit Mutliversums-Dreh aus Südkorea, das Moviepilot-Redakteur Matthias bereits auf der Berlinale begeistern konnte.

Schaut hier den Trailer zum Action-Thriller Kill Boksoon:

Kill Boksoon - Trailer (English Subs) HD

Auch an Serien-Nachschub wird es im neuen Monat bei Netflix nicht mangeln. So kehren das Fantasy-Epos Shadow and Bone sowie der Serienkiller-Hit You mit neuen Folgen zurück. Fans von spannenden Agenten-Verschörungen und Serien wie The Recruit oder Amazons Jack Ryan sollten sich The Night Agent auf die Merkliste setzen.

Hier findet ihr praktische Jahres-Übersichten zu allen neuen Netflix-Serien und allen neuen Netflix-Staffeln.

Alle neuen Filme bei Netflix im März 2023

Netflix Kill Boksoon

Alle neuen Serien bei Netflix im März 2023

Netflix You - Du wirst mich lieben

Alle neuen Dokus und Reality-Shows bei Netflix im März

Neue Comedy-Specials im März bei Netflix

05.03.2023: Chris Rock: Selective Outrage

14.03.2023: Bert Kreischer: Razzle Dazzle

14.03.2023: Ariyoshi Assists (Serie)

28.03.2023: Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special

