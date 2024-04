Neu bei Netflix: Serienkiller-Fortsetzung mit einer der ekligsten Szenen der Filmgeschichte (Ihr seid gewarnt!)

Im Netflix-Abo könnt ihr jetzt die Fortsetzung eines der besten Serienkiller-Filme aller Zeiten streamen. Der Schocker verstört vor allem mit einer Szene auf ewig.

Mit der Romanverfilmung Das Schweigen der Lämmer hat Regisseur Jonathan Demme einen der ikonischsten Serienmörder-Filme überhaupt gedreht. Das liegt vor allem an der Dynamik zwischen Jodie Foster als junge FBI-Anwärterin Clarice Starling und Anthony Hopkins, der Hannibal Lecter zu einem der legendärsten Killer der Filmgeschichte macht.

2001 erschien die Fortsetzung Hannibal von Ridley Scott, die ab sofort im Netflix-Abo streamt. Mit dabei ist wieder Hopkins in seiner Paraderolle sowie eine besonders ekelerregende Szene, die sich für immer in den Kopf einbrennt.

Serienkiller-Fortsetzung bei Netflix: Darum geht es in Hannibal

Die Handlung spielt rund 10 Jahre nach Lecters Ausbruch aus dem Gefängnis am Ende von Das Schweigen der Lämmer. Der Kannibale führt mittlerweile ein Leben unter einer falschen Identität in Florenz, während sein Erzfeind und Multimillionär Mason Verger (Gary Oldman) ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Neben diesem sehr persönlichen Duell ist auch Clarice Starling (Julianne Moore) weiterhin auf der Jagd nach Lecter. Sie will Verger schließlich als Köder benutzen, um den Kannibalen zu fassen.

Diese eklige Hannibal-Szene schockt auf ewig

Achtung, Spoiler!

In einer Passage des Serienkiller-Thrillers wird der Regierungsbeamte Paul Krendler (Ray Liotta), der Clarice nachstellt, von Hannibal unter Drogen gesetzt, um von dem Kannibalen sein eigenes Gehirn (!) in kleinen Häppchen zum Essen gereicht zu bekommen. Der explizite Anblick der geöffneten Schädeldecke sowie den kleinen Stücken, die Lecter genüsslich in der Pfanne anbrät, sind ekelerregende Bilder, die sich kaum mehr abschütteln lassen.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.