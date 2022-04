Neu bei Netflix: Unfassbarer Sci-Fi-Flop, kontroverse Erotik-Fortsetzung und 27 weitere Filme & Serien

Diese Woche kommen bei Netflix unterschiedlichste Geschmäcker auf ihre Kosten. Die Sci-Fi-Community wird ebenso bedient wie Liebhaber:innen sanfter Erotik.

Bei Netflix gibt es diese Woche wieder jede Menge Neuheiten zu entdecken. Wer Sci-Fi-Fan ist und eine Abneigung gegen zu viele Klamotten hegt, kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Neben Roboter-Schlachten und mehr oder minder knisternder Erotik wird auch das große Finale eines beliebten Breaking Bad-Ersatzes geboten.

Bei Netflix: Heiß erwartete Erotik-Fortsetzung und ein Sci-Fi-Flop der eine Reihe beendete

Das absolute Highlight wird für viele Abonnenten diese Woche 365 Days - Dieser Tag sein. Die Fortsetzung des hitzig diskutierten Hits 365 Days erzählt die Romanze zwischen Mafiaboss Massimo (Michele Morrone) und seiner Flamme Laura (Anna Maria Sieklucka) weiter.

Wer es martialischer mag, kann zu Transformers 5: The Last Knight greifen. Der Sci-Fi-Kracher von Michael Bay bietet gewohnten CGI-Bombast. Er floppte allerdings auch so stark, dass sich das Transformers-Franchise neu ausrichten musste. Für alle Thriller-Fans steht außerdem das sehnlich erwartete Finale der Serie Ozark bereit.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Alle neuen Serien bei Netflix diese Woche

Über welchen Neuzugang freut ihr euch am meisten?