One Piece Staffel 2: Darsteller für riesigen Fan-Liebling wohl schon gefunden und er spielte in einer Netflix-Serie mit

Die Netflix-Serie One Piece wird in Staffel 2 viele neue Figuren vorstellen. Einige Fans glauben jetzt, die Besetzung für einen der wichtigsten Charaktere herausgefunden zu haben.

Eine 2. Staffel von One Piece wird kommen. Der Doppel-Streik in Hollywood legt der Fortsetzung der Netflix-Adaption des Kult-Anime aber einige Steine in den Weg. Nicht nur die Produktion neuer Folgen verzögert sich, sondern auch die Suche nach der passenden Besetzung für neue Figuren in Staffel 2. Ein Star könnte aber schon längst gefunden worden sein.

Wie ComicBook.com berichtet, haben Fans "belastende" Beweise gefunden, dass die Besetzung für einen der wichtigsten One Piece-Charaktere überhaupt schon feststeht. Die Rede ist von Monkey D. Ruffys Bruder, der in Staffel 2 von One Piece erstmals auftreten soll.

One Piece Staffel 2: Wird Netflix-Star zu Portgas D. Ace?

Nachdem uns One Piece in Staffel 1 bereits den Großvater des jungen Strohhut-Piraten vorstellte und sogar Hinweise auf dessen Vater versteckte, könnte Staffel 2 nun ein weiteres Mitglied von Ruffys Familie enthüllen.

Toei Animation Ruffy und sein "Bruder" Ace

Voraussichtlich wird One Piece Staffel 2 die Alabasta-Saga aus Manga und Anime verfilmen. Darin lernen wir in der Vorlage erstmals Ruffys älteren Bruder Portgas D. Ace – allerdings sind sie nicht blutsverwandt. Ace ist der Sohn des toten Piratenkönigs Gold D. Roger und verfügt wie Ruffy ebenfalls über Teufelsfrucht-Kräfte. Dank der Feuer-Frucht kann er seinen Körper in Flammen verwandeln.

Aufmerksame One Piece-Fans haben jetzt konkrete Hinweise gefunden, welcher Darsteller die Rolle des Portgas D. Ace übernimmt: der Musiker und Schauspieler Emery Kelly

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der 25-jährige Emery Kelly ist unter anderem bekannt aus der Netflix-Sitcom Alexa & Katie – und ein riesiger One Piece-Fan. Sein Instagram-Profil ziert seit einiger Zeit ein Bild des Charakters Ace.

Ein deutlicherer Hinweis auf seine mögliche Staffel 2-Besetzung findet sich in der Liste seiner Follower: Sowohl One Piece-Star Iñaki Godoy als auch die beiden Showrunner Matt Owens und Steven Maeda folgen Kelly bei Instagram.

Ob Emery Kelly wirklich in Staffel 2 zu sehen sein wird, werden wir wohl erst nach Ende des Hollywood-Streiks erfahren, wenn Casting-Prozesse offiziell wieder stattfinden dürfen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die Netflix-Produktion bereits vor dem im Juli begonnenen Schauspiel-Streik erste Stars für die 2. Staffel besetzt hat. Und hoffentlich hat sich schon jemand bei Jamie Lee Curtis gemeldet.

Mehr News zu One Piece:

Podcast für One Piece-Fans: Die deutsche Ruffy-Stimme im Interview zur Netflix-Serie

Die One Piece-Serie von Netflix bricht den Fluch der schlechten Anime-Verfilmungen. Ein Highlight des schrillen Piraten-Abenteuers ist die Rückkehr der bekannten deutschen Anime-Stimmen. Warum das die einzig richtige Entscheidung war, erklärt uns Monkey D. Ruffy im Podcast-Gespräch persönlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Seit über 20 Jahren leiht Sychronsprecher Daniel Schlauch dem Strohhut-Piraten Ruffy seine Stimme. Im Podcast spricht er mit uns über seine Arbeit an der Netflix-Adaption und verrät, warum er den Job beinahe abgesagt hätte. Zudem diskutieren wir über unsere Highlights aus Netflix’ One Piece.