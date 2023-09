Neuauflage eines legendären Abenteuerfilms mit Dennis Quaid war vom Unglück verfolgt – erst Flugzeugabsturz, dann 4-Millionen-Klage

Bei Disney+ könnt ihr einen Abenteuerfilm mit Star-Besetzung sehen. Der Dreh des Remakes hätte kaum schlimmer verlaufen können – er hatte furchtbare Folgen für ein Crew-Mitglied.

Im Jahr 2004 versuchte sich ein Regisseur namens John Moore an der Neuauflage des Abenteuer-Klassikers Der Flug des Phönix. In dem Original aus dem Jahr 1965 versammeln sich schillernde Namen wie James Stewart und Richard Attenborough. Das Remake hatte immerhin Dennis Quaid und Tyrese Gibson – aber wenig Glück bei der Umsetzung der gewaltigen Aufgabe. Ihr könnt Der Flug des Phönix bei Disney+ streamen *. Wir erklären den katastrophalen Dreh des Abenteuerfilms.

Bei Disney+: Darum geht es in Der Flug des Phönix

Kapitän Frank Towns (Dennis Quaid) soll die Arbeiter einer stillgelegten Ölplattform in einem Routineflug nach Peking bringen. Doch die Maschine stürzt ab – über der Wüste Gobi in der Mongolei. Und der Wasservorrat reicht nur noch für zwei Tage. Die Gruppe ist völlig auf sich allein gestellt, es gibt keine Aussicht auf Rettung. Die einzige Lösung: ein neues Flugzeug muss konstruiert werden – und zwar aus den Trümmerteilen.

Der Dreh war eine einzige Unglückskette

20th Century Fox Dennis Quaid in Der Flug des Phoenix

Der Flug des Phönix wurde nicht auf einem Set, sondern in der namibischen Wüste gedreht. Das führte zu einigen Komplikationen und Stress auf dem Set. So überschlug sich ungeplant ein Auto mit Darsteller Jared Padalecki, wie er in der Show Ellen sagte. Dieser Unfall blieb ohne größere Folgen. Aber auf dem Set ging noch mehr schief.

Der Kameramann Ciaran Barry filmte hinter einer Barriere, die seine Ausrüstung schützen sollte. Ein 363 Kilogramm schweres Glasfasermodellflugzeug rollte eine erhöhte Piste hinunter – und stürzte fatal in den Unterschlupf von Barry, so ist es überliefert . Der Kameramann wurde schwer verletzt. Er brach sich bei dem Unfall beide Beine, zudem blieb ein neurologischer Schaden zurück.

Barry verklagte das Unternehmen 20th Century Fox und bekam 2009 Recht. 3,95 Millionen US-Dollar Schadenersatz wurden ihm zugesprochen. Der Betrag setzte sich größtenteils aus Verdienstausfällen zusammen.



Mit einem Budget von bis zu 75 Millionen US-Dollar und einem Einspielergebnis von lediglich 34,5 Millionen floppte Der Flug des Phönix schließlich in den Kinos. Womit die Unglückskette perfekt war. Ihr könnt den Film jederzeit bei Disney+ streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.