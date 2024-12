Neue Abenteuerserie belebt 82 Jahre alten Mega-Erfolg wieder: So könnt ihr sie komplett kostenlos streamen

Vollkommen kostenlos könnt ihr ab sofort eine dreiteilige Abenteuerserie streamen, dessen 82 Jahre alte Vorlage sicher jeder von euch kennt.

Im Jahr 1942 erschien das erste Buch der Kinderbuchreihe Fünf Freunde der englischen Autorin Enid Blyton, die in den folgenden Jahrzehnten zu einer der erfolgreichsten Marken ihres Genres heranwachsen sollte und mehrere Millionen Exemplare verkaufte. Heute kennt fast jeder die Geschichten von Julian, Dick, Anne, George und ihrem Hund Timmy, die dazu bereits mehrfach im TV, Kino und als Hörspiel erzählt wurden.

Nun wurde der Kinderbuchklassiker noch einmal als Serie neu aufgelegt. Ab sofort könnt ihr das Abenteuer miterleben ‒ und zwar völlig kostenlos.

Serien-Neuverfilmung Fünf Freunde interpretiert die klassische Abenteuer-Geschichte neu

In drei etwa spielfilmlangen Episoden erzählt die Serie die Abenteuer der Fünf Freunde. In der ersten Episode treffen George und Timmy das erste Mal aufeinander und müssen den Mordfall um einen toten Taucher aufklären. Die zweite Episode dreht sich um eine Algebra-Maschine, mit welcher Quentin eine Militärbasis in Schottland aufsuchen soll. In Episode Drei lernt George einen Magier aus dem Zirkus kennen, der sich auf der Flucht befindet.

Die Abenteuerserie entstand als Ko-Produktion zwischen der BBC und dem ZDF. Als kreativer Kopf hinter der Fünf Freunde-Adaption steht Nicolas Winding Refn, der für Filme wie Drive und The Neon Demon bekannt ist.

Zum internationalen Cast gehören unter anderem Diaana Babnicova als George, Elliott Rose als Julian, Kit Rakusen als Dick sowie Flora Jacoby Richardson als Anne. Darüber hinaus sind Stars wie Jack Gleeson (Game of Thrones) und James Lance (Ted Lasso) in der Serie zu sehen.

Wo könnt ihr die Abenteuerserie Fünf Freunde schauen?

Alle drei Episoden von Fünf Freunde stehen seit dem 5. Dezember 2024 zum kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Ihre Free-TV-Premiere feiert die Serie an den Weihnachtsfeiertagen. Am 25. Dezember läuft die erste Folge um 16 Uhr im ZDF, gefolgt von der zweiten Folge um 17:30 Uhr. Am 26. Dezember schließt Folge Drei die Serie um 15:15 Uhr ab.

