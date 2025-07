Neue Blue Bloods-Serie bringt einen der wichtigsten Original-Stars zurück – und zwar schon in Folge 1

Blue Bloods-Fans dürfen sich in der neuen Serie Boston Blue neben Donnie Wahlberg auf einen der größten Stars des Originals freuen. Sie soll direkt im Pilot auftauchen.

Der Übergang von Blue Bloods - Crime Scene New York zur neuen Serie Boston Blue scheint sanft geebnet zu werden, denn direkt in der allerersten Folge soll neben Donnie Wahlberg ein großer Star des Original-Casts zurückkehren: Bridget Moynahan als Erin Reagan.

Bridget Moynahan kehrt als Erin Reagan in Blue Bloods-Spin-off Boston Blue zurück

Wie Donnie Wahlberg selbst in einem Instagram-Post enthüllte, wird er direkt in der ersten Folge von Boston Blue mit seiner TV-Schwester Bridget Moynahan als Erin Reagan zu sehen sein:

Wiedervereint und es fühlt sich so gut an! Ich freue mich sehr, dass mich meine gute Freundin und TV-Schwester Bridget Moynahan für einen besonderen Gast-Auftritt in der Premieren-Episode von Boston Blue unterstützt. Sie wird auch ihr unglaubliches Regie-Talent zu der Serie bringen. Noch mehr Spaß (und Überraschungen) kommen bald. Los geht's!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Somit wird Moynahan zunächst nur für einen Gastauftritt in Boston Blue zurückkehren. Ob wir Erin Reagan auch in weiteren Folgen der neuen Serie wiedersehen werden, bleibt abzuwarten. In jedem Fall wird sich Moynahan noch öfter am Set des Blue Bloods-Spin-offs aufhalten. Denn wie Donnie Wahlberg in seinem Post weiter enthüllte, wird Moynahan als Regisseurin für einzelne Folgen fungieren.

Moynahan ist der erste große Star aus dem Hauptcast von Blue Bloods, der neben Wahlberg für das Spin-off bestätigt wurde. Zuvor wurde bereits die Rückkehr von Danny Reagans Sohn Sean offenbart. Dieser wird jedoch nicht von dem aus Blue Bloods bekannten Darsteller Andrew Terraciano verkörpert werden, sondern von Neuzugang Mika Amonsen (Thanksgiving).

Weitere Namen im Cast von Boston Blue umfassen Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery), Maggie Lawson (Psych), Marcus Scribner (black-ish), Gloria Reuben (Emergency Room) und Ernie Hudson (Quantum Leap).

Wann kommt Boston Blue mit Donnie Wahlberg und Bridget Moynahan?

Boston Blue wird etwa ein Jahr nach dem Ende von Blue Bloods auf CBS Premiere feiern und dort den alten Sendeplatz der Hauptserie übernehmen. Die erste Folge, in der auch Moynahan zu sehen sein wird, wird am 17. Oktober 2025 ausgestrahlt. In Deutschland lässt die neue Serie vermutlich länger auf sich warten. Wir rechnen mit einem Start nicht vor 2026.